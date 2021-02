Daniel Radcliffe ha un rapporto molto complicato con Harry Potter. Nel corso di un’intervista con Empire, l’attore ha ammesso di sentirsi “profondamente imbarazzato” per la sua interpretazione nella saga cinematografica che l’ha reso famoso a soli 11 anni.

Il magazine Empire ha dedicato una cover per celebrare i vent’anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale e Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello, entrambi usciti proprio nel 2001. Nell’intervista, Daniel Radcliffe ha ricordato i tempi in cui è diventato una star prodigio e l‘impatto che Harry Potter ha avuto sulla sua vita e sulla sua carriera.

“È difficile separare il mio rapporto con Harry dal mio legame con i film nel loro insieme”, ha dichiarato al magazine. “Sono incredibilmente grato per la mia esperienza. Mi ha fatto vedere cosa voglio fare per il resto della mia vita. Capire così presto cosa mi fa davvero stare bene è una fortuna.”

Tuttavia, c’è anche l’altro lato della medaglia:

Sono profondamente a disagio dalla mia recitazione e da alcune mie scene soprattutto agli inizi. È come chiedere ‘Cosa ricordi della tua adolescenza?’ C’è così tanto che è quasi impossibile riunire tutto in una singola emozione.

Nell’intervista, Daniel Radcliffe ha condiviso la scena con Elijah Wood, che ha ricoperto il ruolo di Frodo Baggins nella saga cinematografica de Il Signore degli Anelli. Wood ha ricordato come di quella volta in cui qualcuno l’ha scambiato per Harry Potter:

Una volta mi trovavo in un ascensore. C’eravamo solo io e un’altra persona, e ho potuto sentire i loro sguardi su di me. Prima che la porta si aprisse, uno di loro finalmente si è fatto coraggio, mi ha indicato e ha detto, ‘Harry Potter!’ Ho detto di no e me ne sono andato.

Radcliffe ha aggiunto: “Anche se siamo entrambi bassi, pallidi, con gli occhi azzurri e i capelli castani, direi che non siamo esattamente uguali. Ma l’idea che si fanno di noi è la stessa … Quando le persone mi dicono ‘Ah Il Signore degli Anelli !’ Io dico semplicemente: ‘No, sono l’altro’.”

Di recente è stato annunciato un progetto televisivo su Harry Potter per HBO Max, ma i dettagli non sono ancora stati svelati. Non sappiamo infatti se si tratti di un prequel, un sequel o un reboot.