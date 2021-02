A partire da oggi 24 febbraio, possiamo considerare ufficiale la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11 per la serie Huawei Mate 20. Dopo una lunga attesa, dunque, il produttore asiatico ha mantenuto la parola rispetto alle notizie che abbiamo condiviso pochi giorni fa sulle nostre pagine. Un ottimo segnale, che la dice lunga sul fatto che mai in questi mesi sia stato abbandonato lo sviluppo software di device che hanno visto la luce a fine 2018. Dettaglio non trascurabile, se pensiamo agli standard di questo produttore.

Le ultime notizie sull’aggiornamento con EMUI 11 per Huawei Mate 20

La conferma dell’avvenuta distribuzione per l’aggiornamento con EMUI 11 sui vari Huawei Mate 20 è arrivata pochi minuti fa da una fonte come Huawei Central. Secondo il sito in questione, al momento della pubblicazione dei primi articoli in merito, il lancio sia ancora nella fase iniziale, quindi prevediamo che si espanderà nelle prossime settimane e coprirà più utenti in tutto il mondo. Questo, del resto, l’iter seguito da sempre dal brand quando si avvia la distribuzione di upgrade così importanti, per evitare l’intasamento dei server.

In un contesto di questo tipo, dovremmo assistere a valori aggiunti come il miglioramento per il display Always ON, la modalità multiwindow, installa nuove animazioni, senza dimenticare gli effetti aggiornati dell’interfaccia utente concepita per i modelli che appartengono alla serie Huawei Mate 20. Come sempre avviene in questi casi, resta da capire quale sarà l’impatto del nuovo aggiornamento per quanto riguarda le prestazioni generali e, soprattutto, la durata della batteria nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordo che quanto riportato oggi vale per i possessori di Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 X. Insomma, abbiamo aspettato mesi e mesi, ma da oggi 24 febbraio possiamo finalmente aspettarci la notifica per installare da subito l’aggiornamento con EMUI 11 in versione definitiva. Anche qui in Italia.