Un nuovo SMS Gruppo ISP sta raggiungendo i telefoni di molti italiani in questi giorni. Si tratta dell’ennesima comunicazione camuffata da nota ufficiale della Banca Intesa Sanpaolo ma che in realtà non ha nulla a che fare proprio con l’istituto. Il messaggio giunge con un nuovo contenuto che fa riferimento al dispositivo non sicuro e alla necessità di una verifica. Il raggiro è di certo pericoloso, anzi lo è di più rispetto al passato recente almeno per un paio di motivi.

Per tutto il 2020 e ancora ad inizio 2021, sono state analizzate più ondate di SMS Gruppo ISP. Tutti i messaggi giunti ai cittadini italiani facevano riferimento alla necessità di verificare la sicurezza di carte e conti associate alla Banca Intesa Sanpaolo. Grosso modo le comunicazioni sono state riproposte nel tempo nella stessa forma e dunque in molti avevano imparato a riconoscerle e dunque evitarle per non cadere in trappola. Il nuovo SMS che fa riferimento al dispositivo non sicuro per qualche ignara ragione risulta essere una novità assoluta e per questo motivo potrebbe stuzzicare la curiosità di più individui.

L’ultimo della serie degli SMS Gruppo ISP ha anche un secondo aspetto insidioso. La maggior parte delle comunicazioni, fino a questo momento, sono giunte maggiormente a correntisti di Banca Intesa. Per la corrente comunicazione fake si registra una certa diffusione anche tra persone che nulla hanno a che fare con l’istituto. La cosa non va considerata un deterrente alla visione della nota, in molti potrebbero essere maggiormente incuriositi dal messaggio e dunque decidere di cliccare sul collegamento in esso contenuto. Nel sito di atterraggio del falso avviso si annida il rischio più grande: quello di vedersi rubati preziosi dati personali, almeno se forniti ingenuamente da parte delle vittime di turno. Meglio dunque cestinare quanto ricevuto, immediatamente e senza alcuna esitazione, come suggerito anche dal team social di Banca Intesa.