Il produttore cinese potrebbe presentare due versioni dello Xiaomi Mi 11 Lite, una 4G e l’altra 5G. Come riportato da ‘slashleaks.com‘, il primo dei due, contraddistinto dal codice ‘K9A‘, sarebbe spinto dal processore Snapdragon 720G (o superiore), avrebbe uno schermo AMOLED con frequenza di refresh rate a 90Hz ed un comparto fotografico posteriore composto da 4 sensori (di cui il principale da 64MP), una batteria da 4250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, 6GB di RAM ed uno storage interno da 64 e 128GB.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G (K9) risponderebbe con il processore Snapdragon 775G, uno schermo AMOLED (anch’esso con refresh rate a 90Hz), un sistema fotografico a 4 sensori con lente principale da 64MP, una batteria con ricarica rapida a 33W ed uno speaker stereo. Il leak non fa accenno ad altro: come potete vedere, le specifiche tecniche sembrano pressoché identiche, ad eccezione del processore, e probabilmente della RAM (anche se non menzionata, è ipotizzabile lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G possa includere fino a 8GB di RAM, mentre la versione 4G fermarsi a 6GB).

Un discorso che approfondiremo quando sarà arrivato il momento, anche se, pur non essendo la fonte delle indiscrezioni di cui sopra ufficiale, ci sembra che ci sia poco altro da dire sul conto dello Xiaomi Mi 11 Lite, nella sua doppia versione con gli standard di rete di passata e nuova generazione. Staremo a vedere quale sarà il prezzo che l’OEM deciderà di riservare ad entrambi i modelli: la fortuna di dispositivi di questo genere passa soprattutto da questo aspetto, è bene non dimenticarlo mai (ci sta fare qualche rinuncia tecnica se poi si viene compensati da un cartellino modico). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.