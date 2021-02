Il 28 febbraio è ormai alle porte, termine ultimo per poter comperare uno dei prodotti Samsung che rientrano nell’offerta promozionale “Risparmia con il cashback”. Tra i diversi dispositivi presenti nell’iniziativa, e che potrete accaparrarvi ottenendo un rimborso da parte dell’azienda multinazionale sudcoreana,è possibile trovare anche i wearable Samsung Galaxy Watch 3, che vi garantiranno un cashback pari a 100 euro per ognuna delle sue varianti a disposizione. Se siete intenzionati ad acquistare questi smartwatch del colosso con sede a Seul, potrete sfruttare anche una super offerta su Amazon.

Il produttore asiatico, difatti, offre in una straordinaria promozione sia il Samsung Galaxy Watch 3 nella versione da 45 mm che in quella più contenuta da 41 mm. Quanto al costo, l’offerta che più risalta agli occhi è sicuramente quella che riguarda lo smartwatch da 45mm, da 317,85 euro, che grazie, alla promozione di Samsung, scenderà a 218,85 euro. Un’offerta imperdibile per il top della classe del segmento smartwatch. Se, invece, la scelta è orientata per un quadrante più piccolo e dunque per l’orologio intelligente da 41mm, il prezzo finale è di 219 euro, comprensivo dei 100 euro del cashback. Entrambe le versioni, nello specifico il Mystic Black da 45mm e il Mystic Silver da 41mm, sono vendute e spedite da Amazon.

Il Samsung Galaxy Watch 3 è un perfetto mix di produttività e tecnologia, un dispositivo premium e classico considerato tra i più avanzati sul mercato. Lo smartwatch sfoggia un design circolare molto appetibile, un cinturino in vera pelle premium ed una ghiera fisica rotante. Inoltre, è in grado di misurare la frequenza cardiaca, i battiti irregolari e i livelli di ossigeno nel sangue. L’orologio monitora anche la qualità del sonno in quattro passaggi, compresa la fase REM, oltre il livello di stress in modo autonomo, oppure su richiesta. Un piccolo cenno anche alla potente batteria, la cui durata è garantita fino a 43 ore. Insomma, un orologio tutto da scoprire e soprattutto da indossare: quale migliore occasione per acquistarlo in super offerta su Amazon?