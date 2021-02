Il prossimo medio-gamma del colosso di Mountain View potrebbe essere il Google Pixel 5a, di cui ha parlato di recente il noto leaker OnLeaks (conosciuto anche come Steve Hemmerstoffer). Come riportato da ‘voice.com‘, dal punto di vista del design le somiglianze rispetto all’attuale Pixel 4a 5G sono lampanti, come anche nel caso delle dimensioni, pressoché identiche: 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9.4 mm all’altezza della fotocamera) per il Google Pixel 5a, e 153,9 x 74 x 8,2mm per il Pixel 4a 5G.

Il dispositivo dovrebbe includere uno schermo OLED da 6.2 pollici con risoluzione FHD+ e bordi piatti, e la fotocamera presentare un doppio sensore posteriore abbinato ad un terzo (quest’ultimo magari dedicato all’autofocus con rilevamento di fase), tutti disposti all’interno di un modulo quadrato, insieme al flash LED (cui non si può di certo rinunciare). La fotocamera frontale sarebbe collocata in un foro posizionato in alto a sinistra del display. Non mancherebbero il lettore di impronte digitali posteriore, il doppio speaker ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Non c’è riferimento ad altri dettagli tecnici, che potrebbero davvero fare la differenza rispetto al Pixel 4a 5G.

Il Google Pixel 5a, in ogni caso, potrebbe corrispondere al dispositivo scelto dal colosso di Mountain View per lanciare la linea medio-gamma 5G in molti Paesi, tra cui anche l’Italia (dove il Pixel 4a 5G ricordiamo non aver mai messo piede ufficialmente). Non ci dispiacerebbe affatto vedere arrivare il prima possibile nel nostro mercato un medio-gamma 5G lanciato da Big G, così da poterlo comprare senza ricorrere a soluzioni terze, e quindi di importazione, con tutto quanto ne consegue. Siete anche voi dello stesso avviso? Fateci sapere in quanti comprereste da subito, o comunque non appena disponibile, il Google Pixel 5a 5G lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.