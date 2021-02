Skeet Ulrich e Lucy Hale, la coppia che non ti aspetti. Stando ad alcuni scatti pubblicati da PageSix, l’attore di Riverdale e l’ex star di Pretty Little Liars si stanno frequentando.

In una delle foto, i due sono stati avvistati a pranzo in un locale di Los Angeles mentre si scambiavano un bacio. In un altro scatto, si sono presi per mano e infine un’altra immagine li ha immortalati insieme per una passeggiata, indossando rigorosamente le mascherine. Come suggerisce PageSix, è possibile che Skeet Ulrich e Lucy Hale si siano incontrati mentre lavoravano alle serie CW, ossia Riverdale e il suo spin-off Katy Keene. Ulrich interpreta Forsythe Pendleton Jones II in Riverdale, mentre la Hale è stata protagonista di Katy Keene, cancellata dopo una sola stagione.

Dopo i presunti rumours su una sua relazione con uno dei concorrenti del programma Bachelor, Colton Underwood, Lucy Hale aveva dichiarato a Glamour di essere arrivata a un punto di svolta nella sua vita. “Ho 31 anni, ma non credo di essere cresciuta, almeno fino all’anno scorso. Ho affrontato alcune cose in cui ho deciso che mi sarei comportata da adulta. Ora mi sento molto a mio agio con me stessa, sono e felice con la persona che sono diventata e le decisioni che sto prendendo.”

Skeet Ulrich, invece, è stato sposato due volte: il primo matrimonio la collega Georgina Cates e il secondo con Amelia Jackson-Gray, entrambe attrici. Con Cates ha due figli, i gemelli Jakob Dylan Ulrich e Naiia Rose Ulrich di 19 anni. Ora l’attore, 51 anni, pare aver trovato un nuovo amore nella Hale, che di anni ne ha 31.

Sui social nessuno dei due ha lasciato indizi sulla loro liason, e per il momento regna il silenzio. Certo è che la notizia ha lasciato i fan di Riverdale e di Pretty Little Liars a bocca aperta. Se son rose…

Ecco gli scatti rubati di PageSix con Skeet Ulrich e Lucy Hale insieme: