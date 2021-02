Dovrebbe chiamarsi OnePlus 9E quello che finora avevamo etichettato come OnePlus 9 Lite: il sito greco ‘techmaniacs.gr‘ ci ha fornito indicazioni precise sul bagaglio tecnico che dovrebbe contraddistinguere il dispositivo. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 690 di Qualcomm, SoC realizzato con processo a 8nm e che si compone di una CPU con otto-core Kryo 560 (frequenza massima di 2GHz) e della GPU Adreno 619L.

Possibile che il OnePlus 9E includa uno schermo FHD+ con refresh rate a 90Hz, 8GB di RAM LPDDR4x, un taglio minimo di 128GB di storage ed una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7) e da un ultra-grandangolare da 8MP. Presente una batteria da 5000mAh, che dovrebbe garantire una marcia in più sul fronte autonomia per il prossimo dispositivo economico dei flagshio 2021 di casa OnePlus. Inizialmente era stato detto che il OnePlus 9E potesse essere equipaggiato con il processore Snapragon 865, ovvero il top di gamma in carica fino all’arrivo dello Snapdragon 870. In ogni caso, il device avrà molte carte da giocare, soprattutto nel momento in cui dovesse essere proposto, come speriamo, ad un prezzo ragionevolmente basso (senza dimenticare che è di uno smartphone 5G che presumibilmente si sta parlando).

Non manca molto alla presentazione della prossima serie dei OnePlus 9, che ricordiamo essere prevista per la fine di marzo ed essere composta dal OnePlus 9, OnePlus 9 Pro (potete trovare qui le principali caratteristiche di cui dovrebbe essere provvisto) e dal OnePlus 9E (finora conosciuto anche come OnePlus 9 Lite). Il nome è fine a sé stesso, non è quello che ci interessa: vedremo se il piccolo di casa riuscirà ad imporsi a livelli importanti, partendo proprio dal prezzo che gli sarà applicato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.