Quando ho aperto il canale Sir Red Ronnie su Telegram ho deciso di creare un magazine virtuale, che ho chiamato ASCOLTAMI!, anche se ho accelerato i tempi di pubblicazione in vista delle dirette che farò da Casa Sanremo nella settimana del Festival, dove porterò alcuni di questi artisti selezionati ad esibirsi dal vivo. Nel magazine su Telegram i ragazzi possono postare i loro brani o video. L’ho lasciato aperto a tutti i commenti e i confronti, così da creare una comunità. Ho poi iniziato a scegliere quelli da trasmettere, dopo averli intervistati, nella diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Nella puntata scorsa sono riuscito a dare spazio a 10 artisti e gruppi. Ecco i video di ROSS e SAMUEL VAPO

ROSS

Mi chiamo Valerio Rossano, in arte Ross, sono nato a Napoli e la musica è la mia più grande passione.

Canto, scrivo canzoni e suono chitarra, pianoforte e tastiere. Musico, arrangio e produco tutto quello che scrivo, fin dall’età di 17 anni. Da allora ho scritto più di 300 brani inediti, sia in italiano che in inglese. Ma l’ho sempre fatto prevalentemente per me stesso e per chi ha voglia di ascoltarmi, rifuggendo le logiche commerciali omologanti e standardizzate promosse nel panorama artistico musicale del flusso mainstream, dalle necessità dell’industria discografica nazionale.

Mi sono infatti laureato in Scienze della Comunicazione a Roma e nella vita mi sono sempre occupato di altro, nel campo di editoria, radio e televisione locale, dedicandomi alla mia musica solo nei ritagli di tempo, come fuga dell’anima nella mia isola felice. Ma la musica è sempre rimasta la mia più grande passione. Forse è perché, come ho scritto in un verso di una mia canzone, “appena nato, ancora prima di parlare, mia madre mi racconta, che mi sentì cantare”…

A 20 anni ho realizzato una serie di colonne sonore per alcuni cortometraggi e mi sono arrangiato ed autoprodotto un album di 12 canzoni, che però non ho mai pubblicato, preferendo dedicarmi ai miei studi universitari.

Dal 2009 al 2012 ho prodotto un programma televisivo sportivo locale all’interno del quale sono andati in onda diversi brani da me scritti ed interpretati, ovviamente a tema sportivo.

Nel 2012, in occasione del 66° Congresso Nazionale degli Anestesisti, mi è stata commissionata una canzone dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva. Il brano, intitolato “Anestesista Rianimatore”, è stato presentato e distribuito ai circa 2500 partecipanti, mediante un cd omaggio contenente altre 10 canzoni inedite.

Nel 2013 ho partecipato a diversi concorsi tra cui Area Sanremo, Castrocaro (premio come miglior interpretazione), Italia Music Festival (premio speciale della stampa), Premio Califano (2° classificato), e diversi altri concorsi in cui ho avuto modo di conoscere e ricevere diversi apprezzamenti e feedback positivi da parte di colleghi artisti, musicisti e addetti ai lavori del calibro di Claudio Fabi, Elio Cipri, Ron, Omar Pedrini, Adriano Pennino, Andrea Lo Vecchio, e tante altre figure professionali impiegate a vario titolo e natura nel mondo della musica. Durante la partecipazione ad Area Sanremo, sono stato anche scelto per esibirmi assieme ad altri pochi partecipanti, in una serata live al noto locale Rolling Stone, ricevendo un grosso riscontro positivo dal numeroso pubblico presente.

Nel 2014 mi sono esibito in Piazza del Plebiscito a Napoli, su invito della FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane.

Dal 2015 mi sono iniziato ad occupare anche di arrangiamenti e scrittura di brani inediti, sigle, jingle e realizzazioni a tema per privati, aziende, eventi e iniziative di diverso genere e natura.

Nel 2016, preso atto dei tantissimi feedback positivi riscontrati nelle mie esibizioni pubbliche (serate, eventi, Campus della Musica di Firenze, Pizza Fest a Napoli, e tante altre), e della definitiva esplosione della musica digitale e delle piattaforme social, a discapito di una grossissima fetta del tradizionale mercato discografico, ho deciso di aprirmi al mondo del web per condividere la mia passione con un pubblico più ampio, e ho creato il mio canale YouTube, dove carico le mie canzoni, corredate da videoclip, sempre interamente prodotti, girati, montati ed editati da me.

Nel 2017 è uscito il mio primo singolo intitolato “COME MARIO BROS”, distribuito su tutti i digital store e pubblicato sul canale YouTube ottenendo un ottimo riscontro in termini di views e feedback positivi.

Da allora pubblico e distribuisco regolarmente i miei singoli pezzi sia sul canale YouTube che su tutti gli store digitali, in maniera del tutto indipendente e svincolata da stilemi, tempistiche ed esigenze del mercato discografico, assecondando liberamente e senza vincolo alcuno, i tempi e le inclinazioni delle mie personali necessità di espressione artistica.

Dal 2018 al 2020 ho lavorato alla realizzazione di un album autoprodotto e registrato in una sala di registrazione professionale, con il supporto di musicisti professionisti, con tanto di relativo progetto di promozione live. Un progetto purtroppo arenato a causa della pandemia e rimasto in stand by in attesa che si possa finalmente tornare a suonare dal vivo.

SAMUEL VAMPO

Samuel Vampo nasce a Grottaglie, provincia di Taranto, il 13 ottobre 1988.

Il suo approccio con la musica arriva intorno all’età di 13 anni quando inizia a studiare chitarra e a muovere i primi passi nel mondo della musica.

A 16 anni inizia scrivere le sue prime canzoni e, da qui, inizia a studiare canto. La voglia di fare musica propria lo porta a formare una band (Sixtynine) con la quale suonerà per sette anni ricevendo numerosi consensi tra contest, ospitate televisive e piazze pugliesi.

Partecipa a concorsi musicali come TMF e Sonic Waft. Frequenta nel 2010 gli stage del Tour Music Fest dove, col maestro di canto moderno Franco Dattola, perfeziona i suoi studi.

Nel 2012 intraprende studi di armonia e, nello stesso periodo, inizia a incidere nel suo Home Recording Studio diversi brani avvicinandosi, in questo modo, allo studio di altri strumenti musicali (basso, synth e pianoforte). La ricerca di nuove sonorità e stimoli musicali, rafforzano il concetto di ecletticità nell’artista che, nei suoi brani, spazia tra diversi generi cercando di crearne uno proprio.

Nel 2013, con la supervisione del produttore artistico Tonio Parisi, incide i brani che andranno a far parte del suo primo EP e prosegue gli studi di canto moderno col maestro Mario Rosini.

L’11 settembre del 2015, debutta in tutti i Music Digital Store con “Non c’è pericolo” il suo primo album. Album composto da 10 brani che ripercorrono per intero il cammino, fin li intrapreso, da Samuel.

Nel 2017 lancia due singoli: “a modo mio” e “l’uomo più felice al mondo”.

Il 2018 è l’anno dei singoli “povero me” e “tu mi salverai”.

Nel 2019 incide e pubblica il singolo “un buon motivo”.

Il 2020 è l’anno del singolo “non voglio smettere”.

Il viaggio continua.

