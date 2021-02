Il debutto di Regé-Jean Page al Saturday Night Live non poteva non includere una parodia di Bridgerton: l’attore che ha interpretato il Duca di Hastings nella serie record di Netflix ha fatto la sua prima apparizione nello storico show comico statunitense il 20 febbraio e oltre ad esibire le sue doti canore ha anche ripreso i panni ottocenteschi dell’affascinante Simon Basset.

Verso la fine della sua apparizione, Regé-Jean Page ha partecipato ad una parodia delle scene di sesso di Bridgerton: più esplicite e durature della media, sono state uno dei fattori che ha attirato l’attenzione del grande pubblico sulla serie, al punto da valerle l’appellativo di 50 Sfumature in costume.

Impossibile non tenerne conto al SNL, dove Regé-Jean Page ha recitato al fianco del membro del cast del varietà Chloe Fineman che ha impersonato la sua co-star di Bridgerton Phoebe Dynevor.

Rievocando le scene del sesto episodio della serie Netflix, ricco di sequenze intime tra i due protagonisti nel corso della luna di miele dei loro personaggi, Regé-Jean Page e Chloe Fineman hanno ironizzato sulla presenza del coordinatore di intimità, la figura che aiuta gli attori a coordinarsi durante le scene di sesso affinché si sentano a loro agio e la sequenza risulti naturale. Una professionalità sempre più presente sui set per permettere condizioni di lavoro rispettose delle libertà personali degli attori.

Ma la coppia del SNL si è ritrovata a dover simulare le scene hot con due coordinatori dell’intimità improvvisati e decisamente inesperti, interpretati da Pete Davidson e Mikey Day. E l’effetto è stato esilarante.

Diventato improvvisamente una star mondiale a 31 anni, dopo piccoli ruoli in diverse serie inglesi, Regé-Jean Page è entrato nella Time100 Next List 2021, l’elenco di personalità che esalta 100 stelle nascenti del panorama mondiale per il business, l’intrattenimento, lo sport, la politica, la scienza, la salute. In occasione del suo ingresso nella lista di Time, la produttrice esecutiva di Bridgerton Shonda Rhimes ha parlato di lui come di un attore dalle “prospettive illimitate“.