Negli ultimi giorni ho riscontrato in rete la presenza di alcune segnalazioni da parte di utenti Huawei, i quali ritengono di dover fare i conti con problemi imprevisti dopo aver effettuato il backup del dispositivo. Una vicenda che, almeno apparentemente, ricorda quella che abbiamo trattato nel 2020, ma che fondamentalmente va più nello specifico. Proviamo dunque ad inquadrare meglio il tutto, in attesa dei nuovi aggiornamenti per il servizio che arrivano quasi su base mensile.

Anomalie dopo il backup con Huawei e HiSuite sull’apertura dei file

Dando uno sguardo ai social e ai gruppi Facebook frequentati anche dall’assistenza Huawei, ho notato che diversi utenti hanno sollevato una questione. Mi riferisco al fatto che non sia possibile aprire i file che sono rientrati nel backup. Una situazione anomala agli occhi di molti, che richiede necessariamente un approfondimento, considerando anche il fatto che sia arrivato un feedback direttamente dal produttore negli ultimi giorni:

“In merito alla tua domanda ti comunichiamo che il backup creato con Hisuite consiste in un serie di file criptati che non possono essere aperti dall’utente se non ripristinandoli sul dispositivo tramite l’applicazione stessa. Se stai incontrando difficoltà nel recupero del backup ti invitiamo a contattarci al numero 800191435 – Lunedì – Domenica 08:00 – 21:00 (eccetto festività)“.

Dunque, situazione da seguire con attenzione, perché tutti prima o poi potrebbero affrontare un contesto del genere. Staremo a vedere come andranno le cose e se i prossimi aggiornamenti per il servizio backup renderanno il tutto più fruibile. Magari alla portata di utenti meno esperti. Nel frattempo, prendete atto di quanto raccolto oggi 23 febbraio, in modo da evitare qualsiasi tipo di “imbarazzo”. Anche a voi è capitato qualcosa del genere? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo per arricchire eventualmente il quadro.