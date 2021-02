Arrivano segnalazioni che posso confermarvi in prima persona oggi 23 febbraio, in merito a problemi con app PostePay qui in Italia. Dalle 12 circa di questo martedì, infatti, accedere al servizio è particolarmente complicato. Il protocollo di sicurezza aggiornato nell’ultimo anno, con cui si è venuta a creare una stretta sinergia tra le versione web e quella mobile della piattaforma, poi, rendono il tutto ancora più complicato come potrete facilmente immaginare. Vediamo dunque come stanno andando le cose da alcuni minuti a questa parte.

I primi riscontri sui problemi con app PostePay di oggi 23 febbraio

Provando ad analizzare la situazione in modo più dettagliato, emerge una situazione tutto sommato simile a quella che vi abbiamo riportato in passato sul nostro magazine. Nello specifico, i problemi con app PostePay si verificano al momento del login, con il sistema che per un malfunzionamento temporaneo non accetta le nostre credenziali. Una situazione decisamente non inedita, ma che a mio modo di vedere potrebbe essere archiviata a stretto giro.

Va detto che la situazione pare comunque essere sotto controllo e che al momento non ci siano i presupposti per parlarvi di un down. Questo, almeno, quello che ci arriva da Servizio Allerta che come sempre ci fornisce dati in tempo reale sui problemi riscontrati dal pubblico con app PostePay oggi 23 febbraio. Insomma, abbiamo diverse ragioni per pensare che a stretto giro tutti potranno fare nuovamente transazioni, ma nel frattempo sentitevi pure liberi di commentare il pezzo di oggi, riportando la vostra esperienza di utilizzo con l’applicazione.