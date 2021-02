Live Non è la d’Urso chiude in primavera oppure no? Non è la prima volta che si parla della possibilità che la conduttrice perda un suo programma o che finisca per essere silurata ma fino a questo momento nessun rumors è stato mai confermato, le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi? Ancora una volta è Dagospia che prova a lanciare la bomba sulla conduttrice che potrebbe finire in panchina, almeno per il prime time, per via degli ascolti sempre più deludenti alla domenica sera. Ma sarà vero oppure no?

Al momento non vi è conferma al riguardo né da parte di Mediaset e né da parte di Barbara d’Urso che, secondo Trash Italiano, finirebbe in panchina per altri motivi. Secondo il sito, Live Non è la d’Urso potrebbe chiudere prima dell’estate ma non per via degli ascolti bensì perché ci sarebbe un problema logistico, almeno ufficialmente. Sembra infatti che Mediaset voglia usare gli stessi studi del talk show della domenica sera per registrare la prossima edizione di Scherzi e Parte proprio per risparmiare sul possibile affitto e questo spingerebbe fuori la d’Urso, ma è mai possibile che il Biscione sia costretto ad una manovra del genere lasciando da parte la sua Regina?

Quello che è certo è che Live Non è la d’Urso quest’anno non ha portato a casa gli ascolti dello scorso anno rea anche la scelta degli ospiti che non sono riusciti a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa (vedi il caso Paolo Brosio e la nuova fidanzata e il potenziale tradimento). Forse per Canale5 e Barbara d’Urso si sta chiudendo un’epoca fatta di trash, polemiche e gossip? Siamo sicuri che ci sarà ancora spazio per programmi del genere quasi a costo zero, soprattutto in periodi di magra come questi e dopo il fallimento del piano di rilancio delle fiction.