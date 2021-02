Sta circolando un nuovo messaggio PosteInfo che fa riferimento al rischio di sospensione dell’account di Internet Banking. Lungi dall’essere una comunicazione di tipo ufficiale, siamo al cospetto piuttosto di un nuovo tentativo di truffa decisamente ben fatto e per questo motivo più pericoloso che mai. Naturalmente orchestrato a nome di Poste Italiano che ne è parte lesa.

Non è la prima volta che capita e magari non sarà neanche l’ultima. Nel corso del 2020 e ancor prima, nuove ondate di phishing via SMS avevano irretito soprattutto clienti delle Poste convinti di dover portare a termine una qualche operazione proprio per mantenere attivo il proprio account. In questi giorni assistiamo alla riproposizione di una comunicazione fake dello stesso tipo, dissimile semmai solo in qualche termine utilizzato ma con lo stesso obiettivo. Mentre si comunica alla vittima di turno il rischio di non poter accedere più al profilo bancario, lo si invita a visitare un sito per sistemare la situazione. La pagina di atterraggio non è naturalmente quella ufficiale di Poste Italiane, semmai un suo clone ben confezionato e che cela il rischio maggiore.

Nel caso si riceva anche l’edizione 2021 del messaggio PosteInfo, l’unica cosa da fare è non dar peso al nuovo SMS e cestinarlo. L’aspetto più cruciale è il seguente: non si dovrà visitare il sito presente nella nota e ancor più, cercare di accedere alla falsa piattaforma con la propria user name e la password in uso. Il rischio certo è quello di vedere utilizzati i preziosi dati personali a scopi non certo leciti. Magari, una volta entrati nel servizio online falso, fornendo i dati di conto e carte, si rischierà ancor di più di vedere le proprie finanze intaccate da qualche attività illecita. In passato come ora, la trappola costruita ad hoc è particolarmente insidiosa e per questo bisogna starne alla larga.