C’è chi ancora è in attesa del bonus collaboratori sportivi relativo a dicembre 2020, per cui sembrano essere in corso i pagamento di 9.437 indennità, come specificato in questo nostro articolo dedicato al tema in questione. Per il resto, cosa aspettarsi con l’insediamento del Mario Draghi? Il nuovo Premier, durante il dibattito alla Camera, ha affrontato il discorso relativo allo Sport, che si riallaccia, seppur indirettamente al bonus collaboratori sportivi nell’immediato futuro.

Nel decreto Ristori 5, che non è ancora stato emanato, l’ex ministro Spadafora ha dichiarato esserci spazio anche per il suddetto indennizzo, valido fino al prossimo 5 marzo, ed erogato in un solo versamento. Parliamo, quindi, di un’indennità una tantum destinato al personale impegnato in rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società e le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip. L’erogazione del bonus collaboratori sportivi, anche in questo, dovrebbe scattare in automatico per chi ha già beneficiato del bonus da 600 e 800 euro.

Il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, qualche giorno fa ha espresso la sua, affermando che la questione gli sta molto a cuore (a suo dire il comparto non è meno importante degli altri trattati), pur non avendo detto nulla in precedenza al Senato sullo sport, molto radicato nella nostra società e colpito duro dalla pandemia. Il Governo Draghi si impegnerà a sostenere il sistema sportivo nazionale, dal punto di vista economico e degli investimenti, tenendo conto dell’enorme risposta positiva che la struttura è in grado di dare in ambito sociale, educativo e salutistico. Il bonus collaboratori sportivo non è stato direttamente tirato in ballo, ma è chiaro che Draghi ci stia ragionando. Vi terremo al corrente sugli ulteriori sviluppi della vicenda.