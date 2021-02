Sta girando da alcune ore (ed è appena arrivata anche al sottoscritto) un messaggio truffa relativo all’anniversario Amazon, occasione utile per vincere alcuni premi tramite lo store. Una prospettiva senza ombra di dubbio allettante per tutti, considerando la popolarità di questo market, ma allo stato attuale non posso fare altro che portare alla vostra attenzione una nuova minaccia da oggi 23 febbraio. Qualcosa che ricorda quanto vi abbiamo riportato nel 2020 a proposito di questo brand.

Circola la truffa su trentesimo anniversario Amazon il 23 febbraio

Come stanno le cose? Nelle chat Facebook, ma soprattutto su WhatsApp, sta prendendo piede una catena che ci informa in merito ad una nuova iniziativa interessante per gli iscritti alla piattaforma. Grazie al trentesimo anniversario Amazon, infatti, tutti apparentemente potrebbero ottenere premi utili per rendere più gradevole la giornata. Come sempre avviene in questi casi, non bisogna fare altro che accedere alla pagina indicata nel messaggio, per poi seguire le istruzioni.

Una volta arrivati nella landing page, si concretizza la truffa sul trentesimo anniversario Amazon. Partecipando al gioco, infatti, la piattaforma vi confermerà la vincita. Tuttavia, per ottenere il regalo dovrete affrontare una piccola spesa, inerente magari la spedizione. Ebbene, in quel preciso istante andrete a consegnare le credenziali della vostra carta di credito a malintenzionati. Situazione evitabile solo con la giusta conoscenza di dinamiche simili.

Non vi rimando alla pagina in questione, per non dare ulteriore visibilità alla truffa, ma tenete gli occhi aperti. Da quello che mi risulta, in tanti stanno cascando nella nuova iniziativa fake che ci parla di trentesimo anniversario Amazon. Il messaggio virale su Facebook e WhatsApp è totalmente inventato. Anche a voi sono arrivati messaggi di questo tipo? Fateci sapere se avete riscontrato qualche variante per allargare il campo ed essere informati al 100% sulla minaccia in corso.