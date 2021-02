Il nuovo, avvincente thriller di Bryan Cranston di Breaking Bad è finalmente arrivato anche in Italia: Your Honor è in onda dal 24 febbraio su Sky in prima serata e disponibile in streaming su NowTv.

Per chi ha nostalgia di rivedere Bryan Cranston di Breaking Bad rimettersi nei guai tra bugie, inganni e scelte impossibili, Your Honor è il thriller ad altissima tensione perfetto per gli appassionati della saga di Walter White, ma farà anche scoprire il talento del suo interprete ad una nuova fetta di pubblico. Il suo ruolo in questo show gli è valso una nomination ai Golden Globes 2021 come miglior attore protagonista.

La nuova serie di Bryan Cranston di Breaking Bad, il suo primo progetto televisivo dalla fine della serie cult nel 2013, arriva su Sky e NowTv dal 24 febbraio, ma è già in anteprima per i clienti Sky da più di 3 anni con i primi episodi disponibili on demand nella sezione extra.

Bryan Cranston di Breaking Bad stavolta sta dalla parte della legge: in Your Honor, adattamento della serie israeliana Kvodo, interpreta Michael Desiato, un autorevole e rispettato giudice di New Orleans. Vedovo, vive con suo figlio Adam: la loro vita viene sconvolta da un terribile incidente stradale che coinvolge il ragazzo. Adam ha investito e ucciso un motociclista mentre era in fuga da una gang una zona malfamata di New Orleans, nel giorno anniversario della morte di sua madre dopo aver portato dei fiori nel luogo della sua scomparsa. Insieme al padre decide di costituirsi, ma il giudice scopre che la vittima dell’incidente è il figlio di uno dei grandi boss: per evitare che il figlio si ritrovi ad affrontare in carcere la vendetta della famiglia mafiosa della vittima, decideranno di nascondersi, sia dalla legge che dai boss. Pur di proteggere ad ogni costo suo figlio, Desiato sarà pronto anche a tradire se stesso e la sua fiducia nella legge e nel valore della legalità, arrivando a compiere scelte difficilissime e disperate.

Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of), oltre a Bryan Cranston di Breaking Bad la miniserie di Showtime può contare nel suo cast su Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo Nome) nei panni di Jimmy Baxter, il boss della famiglia criminale di New Orleans, Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei panni di Gina Baxter, la spietata moglie di Jimmy, Hunter Doohan come Adam Desiato, Carmen Ejogo (Selma, True Detective III) nel ruolo di Lee Delamere, avvocatessa ed ex pupilla di Michael, Isiah Whitlock Jr (The Wire), politico legato alla criminalità organizzata e migliore amico di Michael, Sofia Black-D’Elia (The Night Of), insegnante con cui Adam ha una relazione, e la guest star Maura Tierney (The Affair).

Ecco una clip in anteprima della nuova serie di Bryan Cranston di Breaking Bad: si tratta del momento in cui Adam rivela al padre di aver investito e ucciso un ragazzo e di essere scappato.