Il Huawei P50 è in dirittura d’arrivo insieme ad Harmony OS, anche se non ovunque. Non ci sono più dubbi, visto che nelle scorse ore, la prossima strategia per l’uscita hardware e software ha trovato conferma attraverso i canali ufficiali dell’azienda. In effetti, nel corso della presentazione del nuovo pieghevole Huawei Mate X2, il CEO Richard Yu AKA Yu Chengdong ha confermato che il sistema operativo proprietario è davvero in dirittura d’arrivo per inizio primavera e più esattamente nel mese di aprile.

Ormai è dato per scontato che il Huawei P50 verrà lanciato globalmente a fine marzo, seguendo una tempistica del tutto simile a quella dei predecessori Huawei P40. Allo stesso tempo, invece, si ipotizza che il lancio degli stessi top di gamma avverrà ad inizio aprile in Cina, proprio affinché i tempi siano maturi per il nuovo OS, Come conseguenza più che logica, proprio i nuovi arrivati dovrebbero avere già a bordo Harmony (o meglio HongMeng in terra asiatica), preinstallato e senza l’alternativa Android Open Source.

Se Harmony OS verrà definitivamente lanciato per gli smartphone ad aprile ed in particolare sui Huawei P50, cosa succederà invece in Europa e dunque in Italia? L’ipotesi più accreditata è che lo stesso P50 arriverà dalle nostre parti con la soluzione Android ma, con un successivo aggiornamento software via OTA, gli utenti potrebbero passare del tutto all’esperienza Harmony OS. Lo stesso tipo di strategia è riservata anche al nuovissimo Huawei Mate X2. Come annunciato nel corso della presentazione del pieghevole, il nuovo rivoluzionario dispositivo appartiene ad un primo lotto di device per i quali ci sarà la possibilità di passare dalla soluzione Google a quella del produttore cinese, sempre per specifica volontà degli utenti.

Il già citato primo lotto di smartphone pronti al passaggio ad Harmony OS contiene dunque il Huawei P50 e il Mate X2 senza dubbio. Peccato che non sia stato ufficializzato l’elenco degli altri smartphone coinvolti. Magari nel corso del mese di marzo giungeranno dei dettagli specifici a questo proposito.