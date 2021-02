Stando a quanto riporta l’agenzia di Bloomberg, durante la scorsa serata è stato raggiunto un accordo tra TIM e DAZN confermando la distribuzione in streaming delle partite di Serie A nel prossimo triennio 2021-2024. Qualora il servizio a pagamento con sede nel Regno Unito riuscisse ad accaparrarsi il pacchetto dei diritti TV, l’operatore di riferimento sarebbe TIM, che offrirebbe il proprio supporto sia a livello di distribuzione dei contenuti in Italia sia dal punto di vista tecnologico.

Ricordiamo che TIM assegnerebbe a DAZN un finanziamento da circa 1 miliardo di euro totale, ovvero 340 milioni di euro l’anno degli 840 milioni a stagione che DAZN ha proposto nell’offerta per ottenere i diritti TV della Serie A. La partnership tra i due colossi, nei dettagli, prevede un piano contenente l’intera offerta dei contenuti sportivi live e on-demand di DAZN, che sarà attivo da luglio 2021. C’è da dire però che la piattaforma inglese potrebbe essere inclusa nei pacchetti che possono essere attivati su TIMVision, ovvero una sezione dedicata solamente ai clienti TIM. Su questo aspetto qualcuno potrebbe chiamare in causa l’Antitrust per ricevere maggiori chiarimenti in merito.

Lo scorso 8 febbraio, in una lettera privata che DAZN ha fatto recapitare alla Lega di Serie A, nel business plan della società di streaming britannica sarebbe stato incluso un rilevante accordo di distribuzione con un partner leader del settore, che avrebbe fornito ulteriore supporto anche dal punto di vista finanziario. Nella lettera c’era scritto anche che il partner inglese avrebbe garantito il pagamento di un minimo annuale pari a oltre il 40% dell’importo complessivo annuo della cifra dovuta alla Serie A. Le cifre presentate in Lega e che hanno visto sin dal principio della “battaglia” Dazn in netto vantaggio sono: 840 milioni per il pacchetto con 7 gare in esclusiva a giornata e 3 match in condivisione con Sky, che ha offerto 70 milioni per le 3 gare in questione. L’offerta più alta è stata quella di DAZN, che ha convinto la maggior parte dei presidenti.