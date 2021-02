Tiger King 2 è alle porte: il fenomeno Netflix del 2020 che ha letteralmente ipnotizzato il pubblico americano e non solo, con oltre 64 milioni di connessioni in tutto il mondo, festeggerà il suo primo anniversario con una seconda stagione.

La docuserie di Joel McHale, che ha documentato tra eccessi e crimini la lunga faida tra lo showman e proprietario di uno zoo esotico Joe Exotic e l’animalista Carole Baskins, è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, tanto da ispirare nuove idee presso diversi showrunner e società di produzione. Per sfruttare la scia del successo della serie si sono mossi in tanti, con diversi progetti in sviluppo sia su Netflix che per altre emittenti. Ad esempio, la NBC sta lavorando all’adattamento del podcast Over My Dead Body in una miniserie, mentre Nicolas Cage apparirà in una serie prodotta per Amazon Prime Video e si dice che la stessa Netflix stia pensando ad un titolo a tema prodotto da Ryan Murphy.

Di un progetto per Tiger King 2 si vociferava da tempo: la scorsa estate la BBC ha confermato che Netflix si era assicurata i diritti per una seconda stagione e ora sembra che l’uscita sia vicina. Potrebbe trattarsi di un rilascio programmato per celebrare il primo anniversario della docuserie, arrivata su Netflix il 20 marzo 2020 e seguita da un episodio speciale aggiunto il 12 aprile.

A confermare l’arrivo di Tiger King 2 è una delle star della serie, John Reinke, che sul social network Cameo, interpellato dal pubblico, ha suggerito l’ipotesi di un rilascio di nuovi episodi a breve.

“Voglio ringraziarvi ragazzi per aver visto Tiger King e preparatevi, sì, che ci crediate o no, uscirà un’altra stagione molto presto quindi tenete gli occhi aperti per questo”

Tiger King 2 ha ancora molto da raccontare: ad esempio, la chiusura definitiva del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma dopo la condanna di Joe Exotic per abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici, nonché la sua richiesta di grazia presidenziale a Donald Trump, che il Presidente uscente non ha esaudito. Joseph Allen Maldonado-Passage, questo il vero nome di Joe Exotic, sta scontando una condanna a 22 anni di carcere per diversi capi d’imputazione che comprendono anche due accuse di omicidio su commissione per il tentato assassinio della direttrice del rifugio per animali selvatici Big Cat Rescue Carole Baskin.