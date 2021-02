Stefano de Martino torna in onda domani sera su Rai2. Questa è la notizia confermata dallo stesso ex ballerino anche sui social dopo lo stop della scorsa settimana del suo Stasera Tutto è Possibile. Il divertente show condotto proprio dall’ex di Belen Rodriguez è finito già due volte in panchina in un solo mese ma anche domani sembra che la Rai sia pronta per un nuovo sgambetto ai suoi danni, ma quale?

Stasera Tutto è Possibile è confermato per domani sera con una serata a tema “Mondo Animale” che, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, ci saranno anche Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Fin qui tutto normale se non fosse che Rai1 ha deciso di spostare i suo speciali A Grande Richiesta piazzando il terzo appuntamento non al sabato bensì al martedì, proprio domani sera.

Lo scontro quindi sarà al vertice e se da una parte ci sarà il re degli ascolti Carlo Conti, dall’altra ci sarà Stefano de Martino che, in questi mesi, la Rai ha messo un po’ da parte. Alcuni sono convinti che la sua era sia finita nel momento in cui ha detto ancora addio alla moglie Belen Rodriguez chiudendo anche con le battutine e frecciatine che avevano spinto gli amanti del trash e del gossip a seguirlo nei suoi programmi. Saranno gli ascolti di martedì sera a dire l’ultima tra questo scontro che, sicuramente, Stefano de Martino non si aspettava e non si meritava.

Al momento l’ex ballerino non ha commentato la programmazione della rete ammiraglia Rai ma siamo sicuri che una frecciatina social alla fine arriverà, ci toccherà solo seguirlo.