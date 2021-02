Il nuovo decreto legge Covid è stato approvato oggi 22 febbraio dal Consiglio dei ministri. Come riportato da ‘ilgiorno.it‘, il divieto di spostamenti tra Regioni o province autonome è stato prorogato fino al 27 marzo (sarà consentito spostarsi da un territorio regionale all’altro solo per motivi di salute, lavoro o necessità).

Il nuovo testo stabilisce anche la limitazione delle visite ad amici e parenti nelle case private in zona rossa: decade, quindi, la concessione secondo cui due adulti potevano spostarsi una volta al giorno, nell’intervallo compreso tra le 5 e le 22, con figli minori di 14 anni sui quali tali soggetti esercitino la potestà genitoriale e con le persone disabili o non autosufficienti con cui si convive (il permesso resta tale nelle zone gialle, all’interno del territorio regionale, ed in quelle arancioni, nel proprio comune). Il nuovo decreto legge Covid approvato oggi 22 febbraio dal Consiglio dei ministri, stando a quanto si evince da fonti ministeriali, prevede anche il divieto di trasferimento nelle seconde case in zona rossa. Al contrario, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore a partire dal 25 febbraio, ed avere validità, come sopra accennato, fino al 27 marzo (salvo ulteriori proroghe di cui eventualmente apprenderemo l’esistenza a pochi giorni dallo scadere di quest’ultimo decreto legge Covid appena diramato dal Consiglio dei ministri).

Ricordate che gli spostamenti tra Regioni o province autonome restano proibiti (salvo motivi di salute, lavoro o necessità, che dovranno comunque essere auto-certificati alle Forze dell’Ordine una volta sottoposti ai controlli) e che nelle zone rosse non sarà più consentito recarsi a far visita ad amici e parenti nelle case private, né tanto meno il trasferimento nelle seconde case. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.