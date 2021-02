La spesa online di Carrefour è davvero molto comoda, specie se non ci si vuole esporre al rischio di contagio (magari siete soggetti a rischio, o più semplicemente vivete con persone fragili, che necessitano di un certo grado di protezione), oppure se si ha poco tempo a disposizione da passare tra gli scaffali del supermercato. Il momento è di quelli buoni, nel caso: Carrefour, infatti, sta mettendo a disposizione un buono sconto di 20 euro per una spesa online di almeno 80 euro (anche se con ritiro presso uno dei punti vendita, e tenendo presente che alcuni prodotti sono esclusi).

Si tratta di fare il proprio ordine online, comodamente davanti al PC o dallo smartphone se lo si preferisce, ed andare a ritirare il tutto presso un punto vendita selezionato, entro il 28 febbraio 2021 (ultimo giorno per approfittare dell’occasione offerta da Carrefour). La promozione è cumulabile con altre iniziative in corso, ma, come vi dicevamo, ci sono prodotti che non concorrono al raggiungimento della soglia minima di 80 euro, tra cui il latte per l’infanzia, i giornali e le riviste, le ricariche telefoniche, il reparto ottica, la parafarmacia, le bollette ed i buoni regalo.

Per approfittare dell’iniziativa non dovrete fare altro che recarvi sul sito Carrefour per fare la spesa online, riempire il carrello dei prodotti che concorrono al raggiungimento della soglia minima di 80 euro (sopra vi abbiamo elencato i principali prodotti esclusi dal conteggio, ma potrebbero essercene degli altri, a seconda del regolamento), e poi selezionare l’opzione ‘Clicca e Ritira‘, ricordandovi di inserire il codice promozionale ‘CEC80‘, che vi darà diritto al buono sconto di 20 euro, prima di finalizzare il pagamento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.