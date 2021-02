Nella quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda stasera 22 febbraio, Luigi indaga sull’omicidio di una prostituta mentre il suo cuore è diviso tra Enrica e Livia.

La fiction con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, continua a macinare ascolti ogni lunedì sera; la scorsa settimana, ha conquistato 5.636.000 spettatori e uno share del 23,2%, vincendo la prima serata.

Scopriamo le anticipazioni della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi intitolata Vipera, tratta dal sesto volume della serie Le indagini del commissario Ricciardi.

Sta per arrivare la primavera mentre manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta: è stata soffocata con un cuscino. L’ultimo suo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, mentre quello successivo ammette di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi, oltre a indagare sul caso di Vipera, si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza. Infatti, l’amico Modo si è messo in guai seri con i fascisti della città.

Nel cast de Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale nel ruolo del protagonista Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo interpreta il brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello è l’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; Maria Vera Ratti è Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, che lei ama e sa di essere ricambiata, è una donna che intriga l’introverso poliziotto; Mario Pirrello è l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene è Bambinella, confidente di Maione; infine Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo interpreta Don Pierino.

Appuntamento con la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, stasera ore 21:25 su Rai1. Ecco il promo: