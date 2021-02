Come ben sappiamo i dispositivi indossabili Fitbit, società statunitense con sede a San Francisco, sono innovativi, concorrenziali e attendibili. Questi wearable sono tanto apprezzati e richiesti soprattutto per la parte software. Gli utenti sperano che l’acquisizione da parte di Google possa avvenire quanto prima, così da apportare un netto miglioramento anche per quanto concerne i device con sistema operativo Wear OS.

Secondo delle recenti indiscrezioni giunte da un sondaggio tenuto tra gli utenti e possessori di smartwatch e smartband del marchio statunitense (come riportato da ‘9to5google.com‘), pare che Fitbit sia a lavoro per introdurre un nuovo abbonamento, il cui costo potrebbe essere di 2,99 dollari mensili. Una soluzione che sarà proposta forse in futuro e considerata tra le più economiche, dato che ad oggi la società americana dà la possibilità di abbonarsi alla funzionalità ‘base’ oppure a quella ‘Premium’, dal prezzo di 8,99 euro al mese o di 79,99 euro all’anno. L’abbonamento Premium consente di accedere a statistiche e consigli avanzati e personalizzati come strumenti per il sonno, giochi e sfide, suoni rilassanti per dormire, SpO2, ritmo di respirazione e variabilità della frequenza cardiaca.

Con l’approdo del nuovo abbonamento dovrebbero essere offerti solo ulteriori dati storici che si andrebbero ad aggiungere alle informazioni (come attività del sonno, salute, stress) che possono essere già consultate da coloro che possiedono il piano gratuito. Ad oggi, tale soluzione di Fitbit consente l’accesso soltanto agli ultimi 30 giorni dei dati relativi a salute e fitness, mentre gli utenti del nuovo abbonamento economico avranno la possibilità di ricevere tali ed ulteriori informazioni pagando solamente un terzo del costo rispetto al piano Premium. Molto probabilmente Google opterà per un abbonamento ad un costo ridotto per far aumentare le entrate (sia con i nuovi che con i vecchi clienti): questo perché il colosso statunitense con sede a Mountain View non possiede l’autorizzazione per adoperare con i dati degli utenti Fitbit.