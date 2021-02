Sarebbe sul punto di essere congelato il Super Cashback: tutta colpa dei furbetti che, dal 1 gennaio scorso, hanno attuato delle pratiche ben poco ortodosse per accumulare transazioni in numero spropositato. La famosa classifica dei primi 100.000 utenti per numero di pagamenti effettuati è decisamente falsata da settimane proprio a causa dei trucchetti di non pochi partecipanti al programma. Ci sarebbero dunque le premesse per andare nella direzione della sospensione della specifica iniziativa: una decisione non certo facile in corso d’opera ma giustificata dagli eventi.

A riportare per primo la notizia del probabile destino del super cashback è Il Messaggero. Come riportato anche in un precedente approfondimento, i primi utenti in classifica hanno anche migliaia di transazioni registrate a loro nome nell’app IO. Il tutto semplicemente per un inganno: non sono pochi gli iscritti al programma che hanno effettuato pagamenti con carta alle stazioni di servizio, effettuando centinaia di micro-pagamenti anche di pochi centesimi. La stessa strategia è stata impiegata, ad esempio, nei supermercati, sezionando la spesa e dunque ottenendo più scontrini e dunque ricevute di pagamento.

Per quanto sia in corso da tempo una verifica delle strategie messe in campo dai furbetti per bloccarli ed escluderli dalla competizione, l’ipotesi di vedere del tutto congelato il super cashback è concreta. Il nuovo Governo Draghi non vorrebbe darla vinta a nessun cittadino pronto a tutto per l’ambito premio di 1500 euro a fine programma e per questo motivo, la sua decisione potrebbe giungere anche in breve tempo, così da far mettere l’anima in pace anche a tanti partecipanti leali.

Naturalmente lo stop al super cashback non avrebbe alcun effetto sul cashback semplice. Chiunque continuerà a fare acquisti con una carte accumulerà ancora il 10% della somma spesa in forma di rimborso. Per quanto riguarda gli accrediti del periodo di dicembre 2020 questi sono partiti nelle scorse ore per buona parte degli italiani.