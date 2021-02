Cosa abbiamo visto ieri sera? Forse ci vorrà ancora un po’ per metabolizzarlo o, forse, ci vorrà la seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco per confermare o smentire la nostra prima impressione, ma al momento l’unico cosa che ci viene da dire è: che noia! Siamo sicuri che alcuni scambi di battute tra la protagonista e i suoi “uomini” o magari proprio la madre, interpretata dalla mitica Lunetta Savino, abbiano strappato un sorriso al pubblico di Rai1, ma è vero anche che c’è davvero un’accozzaglia di cose che non vanno bene nella nuova fiction di Rai1.

Accento un po’ troppo forzato, anche da parte di Luisa Ranieri che ha fatto comunque un grande lavoro, stereotipi quintali, seppur mossi dalla voglia di modernità del personaggio principale (e solo quello), ma anche dialoghi improponibili, un mix di cose che sembrano davvero lasciate al caso in questa fiction e che spinge parte del pubblico a bocciare la visione.

Lolita Lobosco non soffre solo per stereotipi e trash ma anche per via di una serie di comparazioni che la vedono uscire da perdente. A primo impatto non si può che pensare ad Imma Tataranni, fiction ancora in produzione e con Vanessa Scalera protagonista. Quest’ultima risulta molto più espressiva e intricata di Lolita Lobosco che paga un po’ lo scotto di essere una protagonista ‘fuori sede’ e di vivere di tanti primi piani e poca azione. Dall’altro lato non si può non notare il mix tra giallo e commedia che ricorda un’altra grande fiction Rai1, Il Maresciallo Rocca. Anche questo paragone vede uscirne distrutta la fiction di Rai1 nata dal personaggio di Gabriella Genisi.

Tutto da rifare quindi? Parte del pubblico ha apprezzato lo sforzo di voler rappresentare una donna emancipata e libera, sia nelle sue scelte di vita che nel suo linguaggio, così come quello della madre o dell’amica, ma siamo sicuri che non può essere solo questo a fare grande una fiction, almeno non adesso che la Rai ha abituato il suo pubblico a grandi cose. L’ultima parola spetterà agli ascolti che come sempre saranno esorbitanti e non solo perché la fiction di Rai1 è ormai un appuntamento fisso, qualsiasi sia il personaggio o per qualunque tipo di storia, ma anche per la presenza di Luisa Ranieri reduce dal botto de La Vita Promessa, in onda sempre su Rai1.