LA’s Finest 3 si farà? In attesa di scoprirlo, stasera 22 febbraio andrà in onda il finale della seconda stagione della serie tv spin-off di Bad Boys. Jessica Alba e Gabrielle Union vestono i panni di due detective della omicidi, due donne molto diverse tra di loro che riescono però a trovare un punto in comune; insieme il crimine nella città di Los Angeles e, nonostante i loro stili di vita differenti, entrambe hanno le idee molto chiare su quello che vogliono.

Si intitola Per la vita l’episodio 2×13 che costituisce il finale di stagione. Ecco la sinossi:

Syd aiuta McKenna a superare un momento davvero difficile. Tutta la squadra lavora per ripristinare una situazione pacifica a KoreaTown.

L’episodio sarà poi proposto anche su Fox +1 (canale 113) alle 22:00 e in replica su Fox alle 22:40.

Nel cast di LA’s Finest su Fox, Gabrielle Union nei panni della detective Sydney “Syd” Burnett; Jessica Alba è la detective Nancy McKenna; Ernie Hudson interpreta Joseph Burnett; Zach Gilford è Ben Walker; Duane Martin è Ben Baines; Ryan McPartlin è Patrick McKenna; Zach McGowan è Ray Sherman; e Sophie Reynolds nel ruolo di Isabel McKenna.

Ideata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier, sceneggiatori di The Blacklist, LA’s Finest è prodotto da Jerry Bruckheimer Television e 2.0 Entertainment in associazione con Sony Pictures Television. Jessica Alba e Gabrielle Union figurano tra i produttori esecutivi insieme a Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Brandon Margolis, Brandon Sonnier, Pam Veasey, Doug Belgrad, Jeff Gaspin, Jeff Morrone e Anton Cropper.

LA’s Finest 3 ci sarà? Brutte notizie per i fan: la serie è stata cancellata lo scorso ottobre dopo due stagioni dalla rete via cavo Spectrum. La notizia era giunta dopo l’annuncio della Fox di aver acquistato i diritti di trasmissione dello show. Nonostante la presenza delle star Gabrielle Union e Jessica Alba, e il legame con il franchise cinematografico di Bad Boys (la Union interpreta lo stesso personaggio dal film del 2003), LA’s Finest 3 non è stato ordinato.

L’appuntamento con il finale di LA’s Finest su Fox è per stasera alle 21:00.