Dopo Homecoming, arriva la nuova serie di Julia Roberts The Last Thing He Told Me, progetto ad ampio budget che la vedrà al fianco di Sean Penn. Basato sull’atteso romanzo di Laura Dave, il format originale di Apple+ è uno dei tanti nuovi titoli annunciati dallo streamer per la prossima stagione.

La nuova serie di Julia Roberts, interprete ma anche produttrice esecutiva del format, sarà realizzata da Hello Sunshine con 20th Television. Creato da Laura Dave insieme al marito premio Oscar Josh Singer (Spotlight), l’adattamento di The Last Thing He Told Me racconta la storia di una donna (Julia Roberts) che ha un rapporto sorprendente con la sua figliastra di 16 anni mentre cerca la verità sul perché suo marito sia misteriosamente scomparso.

I produttori esecutivi della nuova serie di Julia Roberts sono Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine e la stessa Roberts insieme a Marisa Yeres Gill e Lisa Gillan con la loro società di produzione Red Om Films, nonché i creatori Dave e Singer.

La nuova serie di Julia Roberts segna la seconda collaborazione per la prolifica coppia. Il romanzo della Dave The Last Thing He Told Me sarà pubblicato a maggio ed è stato opzionato da Hello Sunshine molto prima della sua uscita: è stata la società della Witherspoon a proporre il progetto alla Roberts, che ha poi deciso di interpretare la serie ed entrare nella produzione. Per Singer è un ritorno alla serialità dopo aver lavorato a serie come The West Wing e Fringe, prima di dedicarsi al cinema con Spotlight, The Post e First Man.

La nuova serie di Julia Roberts arriva sulla scia di altre due miniserie di successo di Hello Sunshine tratte da romanzi best seller, come le due stagioni di Big Little Lies di HBO e la miniserie Little Fires Everywhere di Hulu (entrambe prodotte ed interpretate dalla Witherspoon).

La nuova serie di Julia Roberts segna il suo ritorno in tv dopo il debutto in una serie televisiva con Homecoming, disponibile su Amazon Prime Video, che le è valsa una nomination ai Golden Globe. Nominata quattro volte all’Oscar, lo ha vinto per la sua interpretazione dell’attivista Erin Brockovich nell’omonimo film del 2000 (che diventerà presto una serie tv per ABC).