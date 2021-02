Ecco arrivare anche in Italia l’app Health Monitor, l’applicazione che permette di effettuare la misurazione della pressione sanguigna e di effettuare un elettrocardiogramma a bordo dei Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, di cui siamo lieti di darvi quest’oggi l’ufficialità assoluta. Come riportato da ‘SamMobile‘, le funzioni erano state distribuite l’estate scorsa nell’ambito dei due smartwatch del colosso di Seul, anche se solo nel mercato coreano (erano attese le certificazioni necessari per l’impiego in altri mercati). Samsung Health Monitor ha ricevuto la certificazione CE a dicembre, e risulta essere finalmente disponibile in 28 Paesi europei, compresa l’Italia.

TaeJong Jay Yang, Corporate SVP and Head of Health Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics, ha commentato l’avvenimento affermando che ormai quasi un milione di utenti hanno utilizzato l’app Samsung Health Monitor per tenere sotto controllo la propria salute in qualsiasi momento della giornata.

Per la misurazione della pressione sanguigna sui Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, l’app Samsung Health Monitor analizza le pulsazioni ed utilizza i sensori del monitoraggio della frequenza cardiaca. L’elettrocardiogramma, invece, viene rilevato in circa 30 secondi tramite un sensore che registra gli impulsi elettrici del cuore. Si tratta adesso di aggiornare l’app Samsung Health Monitor, che è adesso, a tutti gli effetti, un dispositivo medico CE (Organismo Notificato n. 2460), visto che l’upgrade è ufficialmente disponibile in Italia (da non sostituire all’attenta vautazione di uno specialista o alla misurazione tramite apparecchiature mirate). Prima di procedere all’utilizzo, il produttore asiatico consiglia di leggere con attenzione le avvertenze e le istruzioni d’uso, e che la funzione elettrocardiogramma non può essere impiegata da chi ha meno di 22 anni. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.