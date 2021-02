Quella che ci apprestiamo a vivere è una giornata indubbiamente calda sul fronte del 3G Vodafone. Come programmato da settimane e come vi avevamo anticipato anche sul nostro magazine con alcuni approfondimenti in merito, nel corso delle prossime ore assisteremo allo stop definitivo per la rete. Cerchiamo di comprendere quali scenari si stiano configurando in Italia e cosa potrebbe avvenire già in giornata, in modo tale da non essere colti in contropiede dalla compagnia telefonica nel momento clou.

Addio definitivo al 3G Vodafone da oggi 22 febbraio

In sostanza, l’appuntamento in programma oggi 22 febbraio segnerà l’addio definitivo al 3G Vodafone. Cosa avverrà di tanto speciale in giornata? Secondo quanto programmato dall’operatore, è in programma la vera e propria dismissione della rete 3G nel 100% dei comuni che fino a questo momento non sono stati chiamati in causa sotto questo punto di vista. Chi vuole passare dalla teoria alla pratica, individuando il proprio comune nella roadmap ufficiale, può consultare il documento reso disponibile dal brand in questione sulle proprie pagine.

A dirla tutta, la fase finale di stop al 3G Vodafone inizia oggi, ma si concluderà a fine mese. I documenti aziendali ci riportano chiaramente il fatto che l’azienda intenda potenziare la rete 4G puntando su una progressiva riduzione delle risorse fino a questo momento riservate alla tecnologia 3G, con un processo scattato a gennaio 2021, fino a completarne la dismissione entro il 28 febbraio 2021. Insomma, sta scattando una settimana particolarmente ricca di novità per i clienti italiani.

In un contesto di questo tipo, la questione della rete 3G Vodafone potrebbe portare a problemi temporanei di rete e di copertura. Soprattutto in quelle aree in cui il 4G non risulti ancora efficiente al 100%. Insomma, la questione va valutata a 360 gradi, in attesa di ulteriori dettagli forniti dalla compagnia telefonica in Italia.