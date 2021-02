Un periodo per nulla facile quello che stanno vivendo il Napoli e mister Gennaro Gattuso. La questione infortuni continua a perseguitare gli azzurri, che tra l’altro stanno facendo i conti anche con diverse sconfitte, oltre che all’eliminazione in Coppa Italia. Ciò che ora conta più di tutto in assoluto è la ripresa di Victor Osimhen. Nei minuti finali del match di ieri sera contro l’Atalanta (terminato 4-2 per la Dea), l’attaccante nigeriano, a seguito di uno scontro di gioco con un giocatore avversario, è caduto malamente sul terreno, battendo forte la testa. Per alcuni minuti il 22enne è rimasto incosciente, generando paura ed apprensione sui volti di tutti i presenti. Per fortuna, Osimhen ha ripreso conoscenza in ambulanza, ma è stato opportuno trasportarlo all’ospedale per sottoporlo ad una tac.

Gli esami hanno dato esito negativo ed evidenziato un trauma cranico, questo il motivo per cui Osimhen è dovuto restare in osservazione una notte presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII° di Bergamo. Il calciatore è stato assistito anche dal medico sociale Raffaele Canonico, rimasto con lui a Bergamo. Dopo una notte tranquilla, l’attaccante ex Lille è stato dimesso questa mattina e tornerà a Napoli dove, nella giornata di domani, si sottoporrà ad altri accertamenti presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. A verificare le condizioni del ragazzo sarà il professor e primario di Neurochirurgia Alfredo Bucciero.

Dopo ciò, il centravanti partenopeo dovrà osservare un po’ di riposo e un recupero graduale, così come prevede il protocollo sanitario in seguito a tali traumi. Quasi sicuramente Osimhen salterà la sfida in programma giovedì prossimo 25 febbraio allo Stadio Maradona, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada (match perso all’andata 2-0). Il nigeriano probabilmente sarà indisponibile anche per la gara di campionato contro il Benevento, in programma, sempre al Maradona, domenica 28 febbraio alle ore 18.00.