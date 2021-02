James Franco può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto svela Variety e Deadline, i legali dell’attore hanno trovato un accordo tra lui e le sue accusatrici, alcune studentesse della sua scuola di recitazione che nel 2019 lo denunciarono per “comportamento scorretto”.

All’epoca dei fatti, le attrici ed ex alunne Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal avevano accusato James Franco di aver spinto i suoi studenti a esibirsi in scene di sesso molto esplicite davanti alla telecamera in un “ambiente da orgia”, che andava ben oltre gli standard accettabili sui set di Hollywood. Stando alla denuncia fatta dalle due attrici, Franco “ha cercato di creare una setta di giovani donne che sono state sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e professionale in nome dell’istruzione”. Inoltre, tutti gli studenti coinvolti credevano che dopo aver recitato in quelle scene, avrebbero poi avuto una parte nei suoi film.

I fatti si sarebbero verificati in una master class sulle scene di sesso che James Franco ha insegnato allo Studio 4, scuola da lui fondata che è stata successivamente chiusa. All’epoca, la star di Spider-Man aveva respinto le accuse giudicandole false e prive di fondamenta e intentate allo scopo di farsi pubblicità.

Nelle ultime ore, i media americani affermano che il caso di James Franco si è momentaneamente archiviato. Infatti le due parti hanno trovato un accordo e le accuse sono state ritirate. L’accordo sarà presentato per un approvazione preliminare da parte della Corte il prossimo 15 marzo. Dato che le accuse cadrebbero senza pregiudizi, non è escluso che il caso possa essere di nuovo portato davanti a una corte.

In seguito allo scandalo sessuale che l’ha coinvolto, James Franco si è allontanato dai riflettori. Dopo aver vinto il Golden Globe per il film The Disaster Artist nel 2018, è apparso in altre diverse pellicole, incluso La ballata di Buster Scruggs e Zeroville. Nel 2019 ha recitato nella terza e ultima stagione della serie The Deuce – La via del porno.