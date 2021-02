Servono alcuni chiarimenti a proposito della notizia del momento, per quanto concerne il bonus collaboratori sportivi. In attesa di una svolta relativa al mese di gennaio e febbraio, dopo le ultime dichiarazioni di Spadafora sul Decreto Ristori 5 che abbiamo avuto modo di analizzare la scorsa settimana, cerchiamo di capire come stiano evolvendo le cose per quanto concerne la quota di dicembre. Non bisogna dimenticare, infatti, chi non ancora avuto supporto in questo senso.

Pagamenti per bonus collaboratori sportivi di dicembre: alcune precisazioni extra

Serve qualche chiarimento in più a proposito dei pagamenti per bonus collaboratori sportivi, almeno sulla mensilità di dicembre. Tramite un post pubblicato sui social, Sport e Salute ha confermato che siano in corso di pagamento 9.437 indennità, con una quota totale stanziata pari a 7.549.600 euro. La cifra si riferisce a conti fatti all’erogazione del bonus per quei collaboratori che nel corso di questi mesi hanno confermato di possedere i requisiti relativi all’indennità di dicembre 2020.

In un primo momento, sembrava che il post in questione non avesse chiarito la posizione di chi ha fatto domanda a novembre, per poi integrare i documenti nello scorcio finale del 2020. Come del resto era stato richiesto da Sport e Salute con apposite comunicazioni. Ad oggi, per queste persone il bonus collaboratori sportivi di dicembre risulta ancora in flusso di pagamento, ma nessuno ha visto nulla.

La replica ufficiale, in merito, è incoraggiante: “Salve, stiamo provvedendo ai pagamenti di tutte le domande ammesse all’indennità“. Insomma, a prescindere da quando sia stata ultimata ed aggiornata la richiesta, pare che il bonus collaboratori sportivi di dicembre sia stato sbloccato una volta per tutte. Resta enormemente complessa la situazione di gennaio e febbraio, sperando di avere riscontri in fretta a proposito del tanto atteso Decreto ristori 5 qui in Italia. Avete ricevuto altri feedback in merito?