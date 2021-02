Coca-Cola regala mascherine FFP2 per dare il proprio contributo contro la diffusione del Covid. Questa la bufala che circola da alcuni giorni a questa parte, grazie ad una catena che ha preso piede soprattutto su Facebook e WhatsApp. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, nel tentativo di limitare il numero di utenti potenzialmente vittime di questa truffa. Oggi 22 febbraio posso tornare sulla vicenda, considerando il fatto che è appena pervenuto un contributo ufficiale direttamente dall’azienda.

Coca-Cola regala mascherine FFP2: replica ufficiale sulla bufala

Qualcuno pensa dunque che Coca-Cola regala mascherine FFP2, ma la realtà è diversa e questo lunedì posso confermarvi la fake news. Il testo virale rimanda ad una pagina che non ha nulla a che vedere con l’azienda. Qualora abbiate avuto dubbi in merito, posso rimandarvi alla risposta ufficiale che ha fornito il brand al sottoscritto, poco fa, attraverso un messaggio privato:

“Ciao Pasquale, ti confermiamo che la The Coca-Cola Company non è in alcun modo associata a questa promozione. Non abbiamo avviato alcun tipo di sponsorizzazione e il nostro nome e marchio vengono qui utilizzati senza il nostro permesso. Per proteggere i propri dati personali suggeriamo di non partecipare alla promozione fornendo le informazioni richieste. Ti auguriamo una buona giornata!“.

Dunque, “Coca-Cola regala mascherine FFP2” è solo l’ennesima bufala di chi vuole sfruttare il potenziale di Facebook e WhatsApp per attuare una truffa. L’utenze ha la sensazione di aver vinto qualcosa, ma in realtà si ritrova a fronteggiare una spesa apparentemente irrisoria per la consegna del prodotto. In quel preciso istante, consegnerete i dati sensibili della vostra carta di credito a malintenzionati. Fate dunque molta attenzione a catene di questo tipo, in quanto prendono di mira soprattutto coloro che hanno meno dimestichezza con situazioni di questo genere qui in Italia. Arrivata anche a voi?