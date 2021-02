Sono state ufficializzate le nuove cuffie Huawei FreeBuds 4i in Cina, adesso inserite nel sito ufficiale e nello store Vmall. Gli auricolari true wireless vengono proposti al prezzo di 499 yuan, il corrispettivo di poco più di 60 euro circa. Il design resta quello in-ear delle Huawei FreeBuds 3i presentate la scorsa primavera, mentre ad aver subito importanti modifiche sembra essere la custodia, non più di forma rettangolare, ma più tonda e compatta, con alloggio delle cuffie in senso verticale.

Le Huawei FreeBuds 4i possono raggiungere un’autonomia di 7,5 ore con funzione ANC attiva, che diventano 10 disabilitando la riduzione del rumore (per quanto riguarda la riproduzione musicale; se parliamo della durata delle chiamate, il riferimento dichiarato è di 5,5 ore con ANC, e di 6,5 ore senza ANC). Saranno sufficienti 10 minuti di ricarica per 4 ore di autonomia. Non mancano i controlli touch sulle cuffie per gestire la riproduzione musicale e le chiamate, mentre il doppio microfono agevola la riduzione dei disturbi durante le telefonate. Le Huawei FreeBuds 4i godono della connettività Bluetooth 5.2, dispongono dei driver 10mm, hanno una batteria di 55mAh per quanto riguarda gli auricolari e di 215mAh per la custodia (ci vorranno 60 minuti per la ricarica delle cuffie nella custodia).

La tecnologia audio di cui gli auricolari sono dotati prevede la riduzione attiva del rumore e la riduzione del rumore durante le telefonate grazie al doppio microfono. I controlli touch presenti corrispondono al doppio tocco ed alla pressione prolungata. Le dimensioni delle cuffie sono pari a 37,5 x 21 x 23,9 mm (peso di 5,5 gr.), mentre quelle della custodia di 48 x 61,8 x 27,5 mm (peso di 36,5 gr.). Le colorazioni disponibili sono rosso, bianco e nero. Non sappiamo quando arriveranno e quanto costeranno le Huawei FreeBuds 4i fuori dalla Cina (le precedente FreeBuds 3i sono state ufficializzate nel nostro Paese a 99 euro: difficilmente il prezzo del nuovo modello sarà troppo diverso).