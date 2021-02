Sono stati ufficializzati per l’Italia i Samsung Galaxy A02 e A02s (quest’ultimo con processore Snapdragon 450, che sembra essere l’unico elemento che permette di differenziarli). Il Samsung Galaxy A02 include uno schermo da 6.5 pollici con risoluzione HD+ ed una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 13MP ed uno secondario (macro) da 2MP. Il dispositivo è spinto dal processore quad-core MediaTek MT6739, presenta fino a 3GB di RAM, fino a 64GB di memoria interna ed una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 7,75W. Non c’è il lettore di impronte digitali, mentre è presente il supporto dualSIM, oltre ad esserci anche un terzo slot per la microSD, anch’esso molto utile.

I Samsung Galaxy A02 e A02s potranno essere acquistati nelle colorazioni Denim Black, Denim Blue, Denim Red e Denim Gray al prezzo di 159 euro per il modello con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Come avrete capito, i Samsung Galaxy A02 e A02s sono dispositivi entry-level da cui non è possibile pretendere prestazioni eccelse, ma che ben si adatteranno ad esigenze base, senza alcuna fatica. Il prezzo è modico, quindi qualcuno di voi potrebbe anche decidere di accostarsi a questi terminali, che consentiranno comunque una buona tenuta telefonica ed una discreta qualità di navigazione.

Un dispositivo del genere (parliamo al singolare in quanto i due esemplari menzionati differiscono solo per il processore, ma fondamentalmente il discorso si concentra su un modello solo) potrebbe tornare comodo a quanti necessitano di un secondo telefono, o comunque di un apparecchio da cui non si pretendano funzionalità particolari (pensate ad una persona un po’ avanti con gli anni, oppure a quanti preferiscono mantenersi sul leggero (per così dire). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.