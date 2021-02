Dal lancio dei Samsung Galaxy S21 è passato poco più di un mese, ma è già la terza volta che i top di gamma sudcoreani si aggiornano. L’ultima volta risale ad una settimana fa, quando era stato distribuito il pacchetto G99xBXXU1AUB6 per la correzione di alcuni bug, tra cui quello relativo al modem per via del quale si registrava un consumo eccessivo della batteria in fase di standby). Il rilascio del nuovo aggiornamento di cui vi stiamo parlando quest’oggi è partito anche in Italia: i pacchetti G998BXXU1AUB9, G998BOXM1AUB9 e G998BXXU1AUB8 hanno iniziato adesso la loro corsa a bordo dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra.

Il changelog rivela il miglioramento delle prestazioni della fotocamera e di quelle generali del dispositivo, oltre che l’eliminazione di bug e l’implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza (quelli di febbraio, che erano già state introdotte con la precedente release). Il peso complessivo del firmware è pari a 229MB: al momento ancora non sono chiare le ragioni per cui sia stato rilasciato questo terzo upgrade, visto che il changelog si sovrappone a quello della scorsa distribuzione (possibile si sia reso necessario un ulteriore intervento per la questione del consumo anomalo della batteria, o che nel frattempo siano emersi nuovi bug).

In ogni caso, il produttore asiatico si sta dimostrando molto attento alle sorti dei Samsung Galaxy S21 (è anche vero che non potrebbe essere altrimenti visto che è del suo top di gamma che stiamo parlando): speriamo questa sia la volta buona e che la durata della batteria dei nuovi flagship si sia finalmente stabilizzata dopo un primo periodo un po’ tormentato. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.