In pochi giorni dal debutto Dietro i suoi Occhi ha conquistato i primi posti della top10 di Netflix, affermandosi tra le serie più viste in Italia. Tratta dall’omonimo romanzo di Sarah Pinborough Behind her Eyes, è la storia di un triangolo amoroso che finisce per scavare nelle vite dei suoi protagonisti tra disturbi psichiatrici, dipendenze affettive, sonnambulismo e terrori notturni, rivelando ad ogni episodio dettagli che inquadrano i personaggi talvolta come vittime, talaltra come carnefici.

Nel cast di Dietro i suoi Occhi tre giovani attori inglesi riempiono la scena. La prima ad apparire al pubblico è Simona Brown che interpreta Louise, una giovane madre single che cresce suo figlio Adam e lavora part-time in uno studio di psichiatria. Quando una sera, per caso, incontra un uomo misterioso in un bar, ne resta affascinata, salvo poi scoprire che si tratta del nuovo medico associato dello studio in cui lavora. Inizierà una relazione con lui dopo aver conosciuto anche sua moglie, l’enigmatica Adele. La Brown era già apparsa in altri spettacoli inglesi come The Little Drummer Girl e Kiss Me First, ma anche nel remake di Roots del 2016 del canale History in cui ha recitato accanto alla star di Bridgerton Regé Jean-Page.

Il protagonista maschile di Dietro ai suoi Occhi è Tom Bateman nei panni di David, uno psichiatra in crisi matrimoniale che esercita un controllo maniacale su sua moglie, dopo averla salvata da un incendio e averne curato, apparentemente, la sua malattia mentale. Bateman ha recitato in diversi film anche a Hollywood, come Assassinio sull’Orient Express e Snatched.

Eve Hewson, Tom Bateman e Simona Brown

L’altro volto femminile di Dietro ai suoi Occhi, certamente il più affascinante per l’enigmatico personaggio che interpreta, è quello dell’attrice irlandese Eve Hewson, che molti conosceranno anche per essere la figlia di Bono, frontman degli U2.

Eve Hewson

Nel thriller di Netflix interpreta Adele, la moglie di David, che ha con lui un rapporto apparentemente tossico. I due sono legati da segreti oscuri che emergono episodio dopo episodio, ma la stessa Adele, pur essendo controllata ossessivamente da David che ne limita le libertà, sembra a sua volta manipolare il marito usando il loro passato per tenerlo stretto a sé. Reduce da un manicomio, ha perso i genitori in un incendio, dal quale sostiene sia stata proprio David a salvarla. I suoi occhi di ghiaccio sono quelli citati dal titolo della serie.

Dietro ai suoi Occhi ha un finale ambiguo che ha diviso il pubblico tra entusiasti e delusi. Al momento non è ancora chiaro se avrà una seconda stagione ma la sua capacità di diventare rapidamente virale sembra deporre a favore di un rinnovo da parte di Netflix.