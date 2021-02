Non sembrano finire i rumors relativi ai OnePlus 9: gli ultimi fanno capo al portale di informazione specializzata ‘phonearena.com‘, che ha approfondito il discorso relativo al modello più avanzato ed a quello più economico. Dopo avervi parlato della tecnologia che dovrebbe contraddistinguere i display (in grado di assicurare un risparmio energetico di un certo livello rispetto alle precedenti soluzioni), ci soffermiamo oggi sulla scheda tecnica del OnePlus 9 Pro: schermo AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione 1440p con frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 888, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il dispositivo dovrebbe includere un sensore principale da 48MP realizzato in collaborazione con Hasselblad (apertura f/1.8), uno ultra-grandangolare da 64MP (apertura f/2.2) ed un terzo da 64MP con zoom 3.3x. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Se tali specifiche venissero confermate, le novità rispetto al OnePlus 8 Pro non sarebbero irresistibili, fatta eccezione per la tecnologia LTPO, che garantirebbe un importante ritorno sul fronte energetico.

Sul conto del OnePlus 9 Lite, il leak fa riferimento alle seguenti specifiche tecniche: schermo da 6.5 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di refresh rate a 90Hz, processore Snapdragon 690, 8GB di RAM e 128GB di storage, fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP (apertura f/1.7) e ultra-grandangolare da 8MP, batteria da 5000mAh. Un dispositivo non eccelso, ma che dovrebbe garantire un’autonomia sopra le righe grazie alla combinazione di un’unità energetica particolarmente capiente e di uno schermo con risoluzione 1080p e frequenza di refresh rate a 90Hz. Potete ritenervi soddisfatti delle schede tecniche dei OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 Lite (almeno stando ai leak di cui sopra), oppure vi sareste aspettati qualcosa di più? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.