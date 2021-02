Piccolo spiraglio per il Napoli di mister Gennaro Gattuso. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere del Mezzogiorno’, tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio Dries Mertens rientrerà dal Belgio, dove, presso la clinica Move to Cure di Anversa, si è sottoposto alle cure alla caviglia sinistra. Ricordiamo che il ‘folletto’ belga si è infortunato due mesi fa durante il match di campionato contro l’Inter ed una seconda ricaduta è avvenuta contro lo Spezia qualche tempo più tardi, nel match di ritorno di Coppa Italia.

In seguito al rientro a Napoli, l’attaccante 33enne potrà già aggregarsi al gruppo e lavorare per farsi trovare pronto in vista dell’importante match di ritorno contro il Granada allo Stadio Maradona, in programma giovedì prossimo 25 febbraio alle ore 18.55. Purtroppo il centravanti ex PSV è lontano dai campi da sedici partite, di cui sette delle dieci sconfitte stagionali subite dai partenopei e i due pareggi sono maturati proprio senza “Ciro”, l’idolo dei tifosi azzurri. Il supporto in campo del numero 14 serve come il pane in questo periodo piuttosto difficile che sta vivendo il Napoli. Il piano di lavoro prevede che Dries possa già sedersi in panchina nel match di Europa League e scendere in campo per qualche minuto. Dopo si potrà pensare si schierarlo per circa una mezz’ora a partita in corso contro il Benevento, in programma domenica 28 febbraio alle 18.00.

In questo periodo la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis è falcidiata dagli infortuni: infatti, restano ancora fermi ai box il difensore Kostas Manolas, l’attaccante Hirving Lozano, l’uomo più in forma nelle ultime del Napoli, oltre agli stop di Hysaj e Petagna. Le note positive sono il recupero di Koulibaly e Ghoulam, risultati finalmente negativi al Covid-19, e quelli di Demme e Politano (questi ultimi sono stati convocati già per l’Atalanta, dunque non è da escludere del minutaggio nel match di domenica pomeriggio).