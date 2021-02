Renato Zero a C’è Posta Per Te, super ospite della puntata di sabato 20 febbraio 2021. Nella settima puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi accoglie in studio un super ospite d’eccezione: il cantante italiano Renato Zero che negli ultimi mesi ha rilasciato ben 3 dischi di inediti per festeggiare i suoi 70 anni.

Il progetto ZeroSettanta è ormai giunto al termine con ampio successo tra il pubblico e la critica. Renato Zero, restio agli impegni televisivi, torna su Canale 5 per Maria De Filippi e partecipa all’edizione 2021 di C’è Posta Per Te.

Il People Show di Canale 5 mobilita anche Renato Zero che stasera sarà in prima serata con la conduttrice per una sorpresa speciale. Renato Zero sarà tra gli ospiti della puntata numero 7 del 2021 e rappresenterà un regalo speciale che il mittente della posta riserverà al suo destinatario, una persona che nel corso degli anni si è distinta in modo particolare e che per tale motivo va ringraziata in modo speciale.

Il modo speciale comprende l’incontro con Renato Zero, probabilmente il cantante preferito del destinatario della posta.

Renato Zero non sarà l’unico ospite di C’è Posta Per Te stasera: con lui in studio il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino che ha mosso i primi passi in TV proprio con Maria De Filippi ma win un altro programma: Amici.

A raggiungere i destinatari della posta in giro in bicicletta per tutta l’Italia il quartetto composto da Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi che si occuperanno di consegnare le buste bianche di C’è Posta Per Te contenenti l’invito ufficiale della conduttrice.

L’appuntamento con la settima puntata di C’è Posta Per Te è alle ore 21.20 stasera, sabato 20 febbraio.