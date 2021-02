Gli smartwatch Samsung sono stati fin qui equipaggiati con Tizen (sistema operativo proprietario del colosso di Seul) piuttosto che con Wear OS, il software dedicato al mondo degli indossabili da parte di Big G. A partire dai prossimi indossabili la situazione potrebbe anche cambiare: stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico aveva palesato già in passato la propria intenzione di effettuare il passaggio, complici anche i pochi sviluppatori che si occupano di Tizen, e di conseguenza lo scarso quantitativo di applicazioni disponibili per l’OS. Ben altra cosa è Wear OS, che attira su di sé l’attenzione di migliaia e migliaia sviluppatori. Quelle che per ora sono solo indiscrezioni potrebbero divenire realtà a partire dai prossimi smartwatch Samsung: al momento non smentiamo, né confermiamo le voci trapelate (la fonte è più che attendibile).

In ogni caso, il colosso di Seul starebbe lavorando al nuovo indossabile del 2021, che dovrebbe rendersi disponibile in due modelli differenti, contraddistinti dai product-code SM-R86x e SM-R87x (si distingueranno probabilmente per le dimensioni dello schermo, e disporranno entrambi delle connettività Wi-Fi e Bluetooth). Tizen finora si è dimostrato all’altezza della situazione, spingendo a buoni livelli gli smartwatch Samsung finora disponibili in commercio.

Eppure, c’è qualcosa ancora da migliorare, che consentirebbe ai prossimi esemplari di fare ancora meglio, andando così realmente ad infastidire gli Apple Watch, re incontrastati del segmento. Wear OS potrebbe rappresentare per il produttore asiatico la giusta opportunità per guadagnare i punti mancanti (il parco applicazioni disponibili per questo ecosistema è senz’altro superiore a quello offerto da Tizen). Non ci resta che aspettare per capire cosa ci riserverà il futuro a riguardo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.