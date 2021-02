L’accettazione dei nuovi termini dell’aggiornamento WhatsApp 2021, quello sull’utilizzo dei dati, sarà propedeutica all’utilizzo del servizio, anche se non subito. Sulla questione non ci sono dubbi, come raccontato dalla fonte TechCrunch, entrata in possesso di informazioni ufficiali al riguardo. Dopo aver preso le difese della sua stessa politica della privacy, proprio il servizio di messaggistica lascia intendere che il suo futuro cambiamento è irreversibile: chi non si adeguerà verrà prima reso inattivo in app per poi progressivamente essere messo alla porta.

Gli esperti di TechCrunch sono entrati in possesso di una comunicazione originale in cui WhatsApp comunica ad un account Business le prossime tappe dell’aggiornamento 2021. Questo entrerà in vigore dal prossimo 15 maggio: gli utenti saranno invitati a più riprese ad aderire alla nuova policy attraverso banner e altri strumenti. Nel caso in cui non accetteranno le nuove condizioni, nel giro di qualche settimana ma non meglio quantificate, saranno prima resi inattivi nel servizio. Questo significa che saranno in grado di ricevere messaggi di ogni tipo ma non di inviarli. Questo status potrebbe entrare in scena verso la fine della primavera, almeno per coloro che decideranno di non sottoscrivere i cambiamenti del servizio.

Non finisce qui perché continuare nel tempo a non accettare l’aggiornamento WhatsApp 2021 comporterà anche altro. Sempre secondo quanto trapelato dalla comunicazione all’account business già citata, dopo il periodo di inattività, si dovrebbe subire il vero e proprio blocco del servizio. Anche per questa misura non sono chiari i tempi ma da sempre, secondo le regole dell’app di messaggistica, dopo 120 giorni di inattività di un profilo e dunque all’incirca 6 mesi, questo viene inesorabilmente bloccato.

Si preannuncia una caldissima primavera di polemiche in riferimento al prossimo aggiornamento WhatsApp 2021. La nuova presa di posizione appena delineata avrà di certo un unico effetto: spingere tra le braccia della concorrenza Signal e Telegram tanti utenti.