I 5 migliori brani dei Nirvana, scelti dal più datato al più recente, per offrire una panoramica sulla band più influente del grunge di Seattle. Kurt Cobain era solito imbracciare gli strumenti dei compagni d’avventura, Krist Novoselic al basso e Dave Grohl alla batteria, per mostrare loro come suonare quel pezzo, quel ritornello o quel riff. Di Kurt tutti ricordano la voce, la rabbia, gli occhi azzurri e ancora la rabbia. Dietro l’aspetto angelico c’era un’anima tormentata e incapace di ascoltarsi, tanto da odiare tutto quel plauso sparatogli addosso dal successo. Ecco i migliori brani dei Nirvana, per chiunque intenda scoprire un primo approccio.

School (1989)

Grande classico, sia dei Nirvana che del grunge. Con un riff granitico e un testo fatto di corsi e ricorsi, School racchiude tutta la violenza di Bleach, il primo album in cui alla batteria si alternavano Chad Channing e Dale Crover dei Melvins.

Smells Like Teen Spirit (1991)

Smells Like Teen Spirit non ha certo bisogno di presentazioni. Inno generazionale involontario, potenza punk e violenza lirica, è stata la svolta dei Nirvana da band di nicchia a fenomeno mondiale. Dave Grohl alla batteria e Butch Vig alla sala di regia fecero, insieme a Cobain e Novoselic, la rivoluzione del rock alternativo.

Sliver (1992)

Sliver è contenuta nella raccolta Incesticide (1992), non esattamente un album di inediti quanto una pubblicazione ufficiali di alcuni bootleg. Sliver racconta un episodio dell’infanzia di Kurt Cobain ed è stata registrata con Dan Peters dei Mudhoney alla batteria.

Dumb (1993)

“I think I’m dumb or maybe just happy”, con queste parole Kurt Cobain intona la ballata più profonda e intimista contenuta in In Utero (1993), ultimo disco in studio dei Nirvana.

You Know You’re Right (2002)

You Know You’re Right è uscita postuma nella raccolta del 2002 e uno dei migliori brani dei Nirvana.