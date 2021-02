Appuntamento speciale questa sera: ritorna A Grande Richiesta con Patty Pravo su Rai 1 con una serata interamente dedicata alla ragazza del Piper. Il format ritorna dopo la prima puntata di San Valentino e ripercorre la carriera di Nicoletta Strambelli sotto il titolo di Minaccia Bionda.

Patty Pravo su Rai 1

L’appuntamento con Patty Pravo su Rai 1 per A Grande Richiesta sarà condotto da Flavio Insinna e andrà in onda in prima serata alle 21:25. La voce di Pensiero Stupendo, senza prendersi troppo sul serio, parlerà di sé e racconterà la sua carriera con l’aiuto di vecchi e nuovi amici. Non mancheranno le incursioni di Pino Strabioli.

Al centro della serata, ovviamente, ci saranno le sue indimenticabili canzoni che verranno interpretate dalla stessa “Minaccia Bionda” in compagnia dei suoi colleghi più amati. Dal 1966, anno del suo debutto al Piper, Patty Pravo ha portato una ventata di novità nel panorama musicale italiano grazie alle sue interpretazioni raffinate e potenti come La Bambola che ancora oggi fanno scuole tra le nuove generazioni di artisti.

Non solo canzoni, ma anche spettacolo: Patty Pravo è un’artista provocatoria e rivoluzionaria, capace di coniugare eleganza e arte teatrale e proprio questo fa di Nicoletta Strambelli un personaggio completo ed esemplare.

Gli ospiti

Gli ospiti della prima serata dedicata a Patty Pravo su Rai 1 saranno grandi cantautori e compositori, ma anche stelle della musica contemporanea: Francesco De Gregori e Antonello Venditti tra i nomi storici del cantautorato, ma anche Morgan e Giovanni Allevi, Elio degli Elio E Le Storie Tese, Stefano Di Battista, Giovanni Caccamo, la meravigliosa Nina Zilli e la giovane promessa Elettra Lamborghini, ma anche N.A.I.P..

Una puntata ricca di ospiti e curiosità, dunque, quella che andrà in onda questa sera 20 febbraio alle 21:25 dedicata a Patty Pravo su Rai 1 per il nuovo appuntamento con A Grande Richiesta.