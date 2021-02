FBI 3 ci sarà? E’ arrivato il momento di chiederselo visto che la serie tv questa sera tornerà su Rai2 in coppia con Blue Bloods 10 mettendo fine alla seconda stagione. La lunga cavalcata che la seconda rete della tv pubblica ha regalato ai fan della serie terminerà questa sera, almeno per quel che riguarda la stagione in corso visto che, già da sabato 27 febbraio, saremo alle prese con i nuovi episodi di FBI 3. Nessuno stop quindi e nemmeno una pausa (tranne quella pensata per Sanremo 2021), a causa della pandemia in corso e di alcuni cambiamenti nel palinsesto, sembra che alla fine siano proprio le buone vecchie serie tv a tenere banco e lo stesso faranno anche in primavera.

FBI 3 prenderà il via proprio il 27 febbraio con un singolo episodio e, in particolare, con la prèmiere di stagione dal titolo originale Never Trust a Stranger in cui riprenderemo il discorso rimasto un po’ campato in aria nel finale della seconda stagione. A causa della pandemia e della sospensione delle riprese, infatti, si è dovuti correre ai ripari mettendo insieme un finale approssimativo in cui Maggie rimarrà sotto copertura senza che OA abbia alcuna possibilità di comunicare con lei. Proprio sabato prossimo scopriremo se il suo ex partner decidere se intervenire per aiutarla oppure no.

Confermata alle 21.50 circa, andrà in onda un singolo episodio di Blue Bloods 10 con quello che sappiamo essere la prèmiere di metà stagione dal titolo originale Careful What You Wish For in cui dopo che un EMT è stato colpito e ucciso, Danny e Baez lavorano per determinare chi c’è dietro una catena di rapine in ambulanza; Frank difende la comunità dei senzatetto di New York dopo che il sindaco ha messo in atto una nuova legge.