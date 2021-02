L’accredito del cashback di dicembre comincia ad essere disponibile per un certo numero di cittadini italiani. Chi ha partecipato al primo periodo della campagna per la limitazione dell’utilizzo del contante valido fino al 31 dicembre sta cominciando a ricevere il bonifico del rimborso sul suo conto. L’operazione, in realtà, avviene un po’ prima del previsto, con sommo piacere degli interessati.

Da tempo è stato reso noto che l’accredito del cashback di dicembre sarebbe arrivato per tutti entro il prossimo 1 marzo. In molti non avevano sperato in un anticipo della disponibilità della somma guadagnata, eppure le buone notizie sono giunte proprio nelle ultime ore. Come segnalato anche sul profilo Twitter dell’app IO da parte di diversi utenti, sono già visualizzabili le somme generate nell’ultimo mese del 2020 sui conti segnalati nel programma.

Il consiglio valido al momento è quello di verificare se sia già arrivato l’accredito del cashback di dicembre sul proprio conto. Il bonifico già visualizzabile o in arrivo è effettuato da Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. In quanto società controllata dal Ministero dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze ha il compito, proprio in questo momento, di elargire le somme spettanti ai cittadini per il programma cashback.

C’è qualche operazione da fare nel caso non si sia ricevuto ancora l’accredito del cashback di dicembre, magari per sollecitare il rimborso? Non ci sono dubbi sul fatto che le somme giungeranno entro lunedì 1 marzo, dunque la prossima settimana tutti gli interessati dovrebbero visualizzare il bonifico sul loro conto. Va segnalato che quanto guadagnato grazie all’iniziativa di Stato potrà essere utilizzato in qualsiasi modo, in base alle singole esigenze dei cittadini. Trattandosi di una quota che si va ad aggiungere al saldo del conto bancario in tutto e per tutto, la cifra potrà essere conservata o essere spesa per acquisti di ogni genere, pure prelevata in contanti agli sportelli.