Debutta Hausen su Sky Atlantic, la serie tedesca targata Sky Original. Descritta come una fiaba dark, la storia è ambientata in un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini.

Tutto inizia con il trasferimento del giovane Juri e di suo padre Jaschek in un complesso residenziale malandato e inquietante alla periferia della città. I due sperano di poter cominciare una nuova vita dopo la morte della madre di Juri. Jaschek, infatti, è il nuovo manutentore. Una volta dentro il loro appartamento, però, padre e figlio si accorgono che oltre al riscaldamento mancante c’è qualcosa che non va anche al lavandino della cucina. Jaschek si mette al lavoro, ma non tutto va come previsto e dalla caldaia fuoriesce un disgustoso liquido nero e viscoso che sembra quasi avere vita propria. Le stranezze non finiscono qui. L’intero complesso infatti, è impregnato di una strana energia, qualcosa di inquietante e terrificante al tempo stesso.

Nel cast e personaggi di Hausen su Sky Atlantic, Tristan Göbel nei panni del sedicenne Juri, che si trasferisce insieme al padre Jaschek in un malandato complesso residenziale di periferia dopo la morte della madre. Sarà lui ad accorgersi che c’è qualcosa che non va nel condominio e nei suoi inquilini; Charly Hübner è Jaschek, padre di Juri, e nuovo custode/manutentore del complesso residenziale. Ha un rapporto altalenante col figlio; Alexander Scheer è Kater, un senzatetto che frequenta la zona dove sorge il complesso residenziale maledetto, è lui a “dare il benvenuto” a Juri, a cui regala un oggetto misterioso collegato all’edificio.

Lilith Stangenberg è Cleo, una giovane madre che vive nel condominio maledetto insieme a Scherbe e il loro bambino neonato; Daniel Sträßer è Scherbe, compagno di Cleo, disoccupato e con un’evidente dipendenza da sostanze; Ilja Bultmann è Dennis, ragazzino che vive da solo perché sua madre improvvisamente è sparita nel nulla; Andrea Guo è Loan, la figlia del proprietario del mini-market che si trova dall’altra parte della strada rispetto al condominio; Béla Gabor Lenz è Ninja, uno degli inquilini del palazzo che prende subito di mira Juri; Stefan Haschke è Björn, inquilino maniacale, fissato con le regole, che vive in un bell’appartamento del complesso residenziale.

L’appuntamento con Hausen su Sky Atlantic è per le 21:15. Gli episodi sono disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV.