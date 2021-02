Sta circolando proprio in questi giorni una catena secondo cui Coca-Cola regala mascherine FFP2, con il nobile gesto da parte dell’azienda di distribuire ulteriori dispositivi di sicurezza per limitare il contagio Covid. Ad un anno dall’esplosione della pandemia, infatti, il problema è ancora reale ed in attesa che si sviluppi in modo più concreto il piano vaccinale, tocca analizzare l’ultima fake news in ordine di tempo che ha messo nel mirino il noto produttore. A quanto pare, infatti, il messaggio che gira su WhatsApp ed in minima parte su Facebook non è veritiero.

La bufala secondo cui Coca-Cola regala mascherine FFP2

Dunque, si tratta di una bufala in tutto e per tutto. Il testo virale secondo cui Coca-Cola regala mascherine FFP2 non trova alcun riscontro sui canali ufficiali dell’azienda. A differenza dell’allarme diffusosi alcuni mesi fa, in merito a lotti ritirati dal mercato (ve ne parlammo con un importante approfondimento a suo tempo), oggi 19 febbraio mi ritrovo nella condizione di parlarvi di una notizia falsa. Non solo una perdita di tempo per il destinatario del messaggio, ma anche una probabile truffa.

Chi riceve la catena, a detta della quale Coca-Cola regala mascherine FFP2, viene rimandato in una pagina web che non ha nulla a che vedere con il colosso. Qui, come confermato anche da Bufale, troverete un questionario alla portata di un bambino. Rispondendo alle domande, avrete poi diritto a ricevere un premio, purché vi facciate carico di un piccolo costo associato al prodotto. Il sistema vi chiederà le credenziali della carta di credito, ma non vi verranno sottratti pochi centesimi come potrebbe sembrare.

La storia delle truffe online, infatti, ci dice che in quel preciso istante la vostra carta verrà del tutto prosciugata. Insomma, diffidata di chi vi dice che Coca-Cola regala mascherine FFP2. Anzi, avvertite il mittente, facendogli sapere che con ogni probabilità è già stato truffato.